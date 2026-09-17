La Fed sube las tasas: cómo afecta a hipotecas, préstamos y tarjetas

La Reserva Federal (Fed) aumentó las tasas de interés el miércoles por primera vez desde el 2023, pero eso no significa que la tasa de interés hipotecaria o la del préstamo para el automóvil que estaba considerando vayan a dispararse repentinamente.

Las decisiones de la Fed son una pieza del rompecabezas que utilizan los bancos para determinar las tasas de los préstamos y podrían contribuir a una tendencia de aumento gradual de las tasas de interés con el paso del tiempo.

A continuación, explicamos qué significa una subida de tasas para una hipoteca, un préstamo para el automóvil, una cuenta de ahorros y más.

¿Qué significa una subida de tasas de la Fed?

La medida de la Fed fija la tasa de los fondos federales, es decir, la tasa estándar a la que los bancos se prestan dinero entre sí. Esto implica que los bancos tendrán que considerar cobrar a los clientes una tasa de interés más alta para seguir obteniendo beneficios, ya que ellos mismos pagan más por obtener el dinero prestado.

Sin embargo, esto no modifica directamente lo que los bancos cobran a los clientes por préstamos, como los destinados a pequeñas empresas o a la compra de automóviles. Las tasas de la Fed son a corto plazo y, aunque influyen en las de los préstamos a más largo plazo, no las controlan directamente.

La magnitud del cambio depende del tipo de préstamo que se considere.

¿Qué significa esto para las hipotecas?

Es probable que las tasas hipotecarias no se disparen de inmediato. Al menos, no como consecuencia directa de la subida de tasas.

Las tasas de las hipotecas a plazo fijo dependen más del rendimiento de los bonos del Tesoro, determinado por la percepción de los inversores sobre la economía en su conjunto.

El rendimiento de los bonos a nivel mundial se ha disparado recientemente debido a la creciente preocupación de los inversores por el aumento de la deuda pública, los conflictos geopolíticos, la inflación persistente y la posibilidad de que los bancos centrales de todo el mundo suban las tasas de interés para intentar reducir los costos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años —un indicador de referencia que influye en las tasas hipotecarias y en otros costos de financiación— superó brevemente el 5% el lunes, alcanzando ese nivel por primera vez desde el 2023. Las tasas hipotecarias han subido considerablemente este año y la semana pasada se situaron en un promedio del 6.76% para los préstamos a tasa fija a 30 años.

Esto contrasta notablemente con la bajada que los analistas esperaban ver a principios de año. Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán ha impulsado al alza la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El rendimiento de estos bonos no siempre coincide con las tasas de la Reserva Federal (Fed); a veces evolucionan en sentido contrario. Cuando la Fed recortó las tasas a finales del 2024, los rendimientos de los bonos del Tesoro —y las tasas hipotecarias— no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentaron debido a la preocupación de los inversores ante una posible inflación futura.

Parte del reciente repunte en el rendimiento de los bonos probablemente se debió a la expectativa de que la Fed subiría las tasas.

Las personas que ya han contratado una hipoteca a tasa fija —que es, con diferencia, el tipo de hipoteca más común en Estados Unidos— no experimentarán ningún cambio. Dicha tasa hipotecaria se mantiene invariable durante todo el plazo del préstamo —ya sea de 15 o 30 años—, a menos que el prestatario decida refinanciar.

Los cambios en las tasas de la Fed suelen tener un efecto más directo en los préstamos a corto plazo o en aquellos con tasas variables, como las hipotecas de tasa ajustable. Estas tasas pueden fluctuar al mismo ritmo que la tasa de la Fed.

¿Se encarecerán los préstamos para automóviles?

Los préstamos para automóviles representan un tipo de financiación que puede verse influido —parcialmente, aunque no de forma directa— por la tasa de la Fed. Para fijar sus tasas, los bancos también tienen en cuenta las declaraciones de la Fed sobre las perspectivas económicas futuras.

Las tasas de los préstamos para automóviles dependen de múltiples factores, como el rendimiento de los bonos, la calificación crediticia del prestatario y el índice de morosidad reciente en la cartera del banco.

Las tasas de interés de los préstamos para automóviles tienden a reaccionar más rápidamente a las decisiones de la Fed que las tasas hipotecarias; los préstamos a corto plazo, en particular, reflejan con mayor fidelidad los recortes de tasas del organismo. No obstante, estos préstamos también son sensibles a la dinámica del mercado automotriz, por lo que las tasas a menudo se mantienen elevadas cuando hay una gran demanda de solicitudes.

Según datos de Cox Automotive, las entidades crediticias siguen concediendo préstamos para automóviles, pero las tasas no están bajando.

"Las tasas de los préstamos para automóviles tienden a seguir la evolución de los bonos del Tesoro a 10 años y de las tasas de mercado a largo plazo, indicadores que han aumentado recientemente", señaló esta semana Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive. "Las tasas de los préstamos para automóviles están siguiendo esa misma tendencia".

Un aumento de las tasas por parte de la Fed elevaría la cuota mensual promedio en unos 6 dólares, según Robb. Sin embargo, es posible que los consumidores se sientan más presionados económicamente en otros ámbitos y sean menos propensos a gastar dinero en un automóvil.

¿Qué sucede con las tarjetas de crédito y las cuentas de ahorro?

Los cambios en las tasas de la Reserva Federal influyen más en las tasas de interés a corto plazo, como las de las tarjetas de crédito o las cuentas de ahorro. Las tasas de interés de la deuda de tarjetas de crédito podrían subir ligeramente tras un recorte de tasas de la Reserva Federal. Esto podría afectar negativamente a las personas que ya arrastran saldos pendientes de un mes a otro, especialmente considerando que la deuda de tarjetas de crédito se acerca a máximos históricos.

Sin embargo, ante un aumento de un cuarto de punto porcentual en las tasas, el incremento en los pagos para cada persona no debería ser significativo —posiblemente unos pocos dólares en promedio—, señaló Ted Rossman, analista principal de finanzas del consumidor en Money Management International.

Aun así, el aumento acumulado en los últimos cinco años es considerable.

"Eso empieza a sumar una cantidad mayor", comentó Rossman.

Por otro lado, el alza de tasas podría significar que también aumente el rendimiento que se obtiene al mantener fondos en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o en un certificado de depósito (CD) a corto plazo, lo que implicaría una ganancia anual algo mayor.

El aspecto positivo más importante

La razón fundamental por la que la Reserva Federal (Fed) aumenta las tasas es intentar desacelerar ligeramente la economía y contener la inflación persistente.

La inflación se disparó este año después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, lo que provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo y encareció para los estadounidenses el llenado del tanque de gasolina, la compra de alimentos y la adquisición de ropa.

La medida de la Fed busca ayudar a controlar dicha inflación, lo que podría frenar los aumentos de costos para las familias y, en el mejor de los casos, aliviar parte de la creciente presión financiera. Elevar las tasas de interés puede reducir el endeudamiento tanto de empresas como de consumidores e incentivar el ahorro; esto, a su vez, ayuda a moderar los precios al reducir la demanda.

"Sé que un aumento de tasas puede parecer una medicina amarga, pero es necesario, ya que no podemos permitir que continúe este crecimiento desbocado de los precios", afirmó Rossman.