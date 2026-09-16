“Tenemos la mejor calificación crediticia del mundo”: qué dijo Trump a la Fed tras la subida de tipos de interés en EE. UU.

Este miércoles 16 de septiembre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó nuevamente a la Reserva Federal (Fed), luego de que la entidad incrementara los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual. La decisión supone el primer endurecimiento monetario en más de tres años y llega a seis semanas de las elecciones legislativas.

A raíz de la decisión, Trump escribió en su red social Truth Social: “Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia!”. Además, en varias ocasiones ha reiterado que su país debería tener el tipo de interés de referencia más bajo del mundo desarrollado para estimular el crecimiento.

El presidente estadounidense también añadió: “¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit —que son la mayoría—, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año”. Además, a principios de mes mencionó que, si la Fed no recorta los tipos de interés, interrumpirá el comercio con países que mantengan un superávit con EE. UU.

Por primera vez desde el 2023, la Fed incrementó el precio del dinero al subir los tipos en un cuarto de punto porcentual y situarlos en un rango de entre 3.75% y 4%. La guerra contra Irán, combinada con la fortaleza del mercado laboral estadounidense, ha influido en la persistencia de la inflación.

El mandatario también mencionó en la red social que EE. UU. está sacando adelante a casi todos los países del mundo y que eso no puede continuar. “¡Bajen los tipos de interés para los Estados Unidos de América y háganlo rápido!”, concluyó Trump en su mensaje en Truth Social.

La probable disminución del crédito debido al aumento de los tipos de interés ocurre a poco más de un mes y medio de las elecciones legislativas. En esos comicios se renovará la composición del Congreso. El escenario se desarrolla en un contexto de

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