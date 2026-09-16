La Reserva Federal sube los tipos de interés un cuarto de punto para combatir la inflación

Aunque el presidente Donald Trump siguió instando este miércoles a la Fed a bajar los tipos, los responsables del organismo decidieron por unanimidad aumentar su tasa de referencia. Esto eleva el coste de financiación entre bancos, lo que a su vez incrementará lo que millones de hogares y empresas pagan por pedir dinero prestado, incluyendo los intereses de tarjetas de crédito y otros préstamos.

"La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido", afirmaron los responsables de la Fed en un comunicado. "Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno se ha mostrado resiliente".

El crecimiento de la productividad y la inversión de capital han sido fuertes, y la tasa de desempleo se ha mantenido estable, mientras que la inflación sigue siendo alta, señaló la Fed.

Tras la reunión de la Fed, Trump recurrió a las redes sociales para reclamar tipos de interés más bajos.

"Los tipos en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, con diferencia. ¡Nuestro país está en pleno auge de nuevas inversiones!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El índice Dow Jones Industrial Average cayó 700 puntos tras conocerse la noticia —aunque luego se moderó la caída— y cerró la jornada con un descenso de cerca del 1.2%, a pesar de que los inversores ya esperaban el aumento. Todos los principales índices registraron tendencias a la baja. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sigue rondando un nivel relativamente alto, cerca del 5%, tal como ha ocurrido durante toda la semana.

El objetivo de una subida de tipos de este tipo es lograr que consumidores y empresas sean más cautelosos a la hora de gastar, lo que reduce la demanda de productos y frena el aumento de los precios. Sin embargo, la Fed no toma estas decisiones a la ligera, ya que también tienden a enfriar el mercado laboral y a ralentizar el crecimiento económico.

La inflación se ha mantenido por encima del 3% durante la mayor parte de este año, muy por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed. Además, los recientes repuntes en los precios del petróleo, sumados al aumento de la demanda vinculado a la construcción de centros de datos para inteligencia artificial, amenazan con acelerar aún más la subida de los precios. La decisión del miércoles se produjo después de que los responsables de política monetaria de la Reserva Federal mantuvieran los tipos sin cambios durante cinco reuniones consecutivas este año, a la espera de obtener una visión más clara de la inflación en toda la economía. La mayoría de los funcionarios de la Fed previeron al menos una subida de tipos adicional antes de que finalice el año.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh —quien ya había sido miembro de la Junta de Gobernadores entre 2006 y 2011—, regresó al banco central en mayo, tras un año en el que Trump presionó a la institución de formas sin precedentes en la época moderna. Trump criticó reiteradamente al predecesor de Warsh, Jerome H. Powell, por negarse a bajar los tipos; intentó destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook; y respaldó una investigación penal del Departamento de Justicia contra Powell. En enero, Trump eligió a Warsh para ocupar la presidencia que ostentaba Powell, quien ha permanecido en la Fed como miembro de la Junta de Gobernadores. La investigación del Departamento de Justicia fue archivada.

Durante una rueda de prensa, Warsh eludió una pregunta sobre las exigencias de Trump de recortar los tipos, afirmando que no tenía "nada que decir al respecto".

Warsh, de 56 años, se ha comprometido a fijar los tipos de interés al margen de consideraciones políticas. Asimismo, ha manifestado su intención de abandonar la práctica de la Fed de anticipar las futuras actuaciones de sus funcionarios; argumenta que no desea que el banco central se encasille antes de tomar una decisión y sostiene que los participantes del mercado deben sacar sus propias conclusiones sobre la dirección de la economía.

En la rueda de prensa posterior a la subida de tipos, Warsh ofreció una perspectiva optimista de la economía.

"Si se considera el panorama geopolítico, marcado por las perturbaciones y la incertidumbre, se empieza a valorar la resiliencia de la economía estadounidense. Dada esa resiliencia y el potencial para un desempeño aún mejor, el optimismo es precisamente la actitud que percibí en el seno del FOMC durante estos dos últimos días", declaró Warsh en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el órgano encargado de fijar los tipos de interés.

La opinión de los inversores que anticipaban una subida de tipos se vio reforzada este mes cuando la Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la economía estadounidense había generado 162 mil empleos en agosto, una cifra superior a la prevista. Unas perspectivas laborales más sólidas suelen reducir la preocupación de los responsables de la Fed de que una subida de tipos pueda perjudicar las oportunidades de empleo en el mercado laboral.

En respuesta al informe de empleo de agosto, Trump reiteró su exigencia de que la Fed bajara los tipos de interés. Sin embargo, pocos economistas —ya fueran de izquierda o de derecha— se tomaron en serio la sugerencia del presidente de bajar los tipos de interés.

"Nadie cree que vayan a recortar las tasas en este momento, y eso no va a suceder", afirmó Stephen Moore, un economista conservador que ha asesorado a Trump, en una entrevista previa a la reunión de la Reserva Federal del miércoles. "Kevin Warsh no se dejará intimidar por Trump. Pero, por otro lado, tampoco quiere perjudicar a la economía. Así que, para él, se trata de un difícil acto de equilibrio en este momento".