La mitad de las cooperativas en Guatemala ya no opera

Aunque el sector cooperativo mantiene un estancamiento en Guatemala, la Confederación Integran Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Confecoac) manejan un saldo de préstamos por Q26 mil 586 millones a junio de este año. Además de una cartera de crédito de Q25 mil 278 millones y ahorro por Q28 mil 151 millones a diciembre del 2023.

Los datos a noviembre pasado dados a conocer por el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop) dan cuentan de que, en Guatemala, hay un registro de dos mil 648 cooperativas, de las cuales mil 384 están inactivas por no cumplir con las obligaciones que establece la normativa.

Además, hay 23 cooperativas de segundo grado o más conocidas como federaciones y dos cooperativas de tercero que son confederaciones; es decir, es la agrupación de varias cooperativas. El número de cooperativas activas es de mil 264, que prestan servicios en distintos campos productivos y desarrollo.

Para 2025, el Inacop ha programado llevar a cabo el censo cooperativo, ya que el último realizada data de 2008, así como la modernización de los sistemas de inscripción y registros.

¿Por qué están inactivas?

Helmer Velásquez, presidente del consejo directivo del Inacop, declaró que ese déficit se atribuye a problemas internos dentro de las organizaciones de los afiliados, las personas no tienen tiempo para el funcionamiento y otros que no tienen el interés. Además, falta de capital para seguir operando y finalmente, la atención desde la institucionalidad pública no es suficiente para mantenerlas en operación y prestación de los servicios.

De las cooperativas inactivas, 538 corresponden a Ahorro y Créditos, que representa el 39 %; Agrícolas 402 (29 %); Comercialización 154 (11.1 %); Producción 101 (7.2 %); Consumo 55 (3.9 %); Vivienda 51 (3.6 %); Servicios Especiales 48 (3.4 %); Transporte 19 (1.3 %) y Pesca 16 (1.1 %).

En cuanto a las cooperativas activas, estás son consideradas como integrales o de servicios varios, es decir, las que ocupen de varias de las actividades económicas, sociales o culturales, con el objeto de satisfacer necesidades conexas y complementarias de los asociados, según la normativa.

Concentración

En cuanto a la ubicación de las cooperativas inactivas, la mayoría corresponden a la provincia.

Por ejemplo, en la región 1, que es el departamento de Guatemala, hay 248 instituciones inactivas, pero desde la región II a la VIII, la sumatoria es de mil 132.

En cuanto a los departamentos con mayor número de cooperativas activas Guatemala tiene 151; Quetzaltenango, 96; Quiché, 80; San Marcos 59; Totonicapán, 57; Petén, 55; Sololá, 48 y Alta Verapaz, 40.

14 cooperativas en proceso de liquidación

La Inspección General de Cooperativas (Ingecop) emitió un aviso de liquidación para 14 cooperativas integrales en una publicación ayer en el Diario de Centro América que se dedican a la producción, ahorro y crédito, transporte, consumo.

El aviso de notificación es para las cooperativas: Los Cuchumatanes, el Tejedor Huehueteco, Café de la Sierra, El Arenal, Emanuel, El Dorado, Uniporc, Atanasio Tzul, Para la Vida, De Trabajadores, Tesoro del Pueblo, Buenos Vecinos, Santa Rita y La Comunidad.

Fondo de garantía

Helmer Velásquez, presidente del Consejo Directivo del Inacop reiteró que se mantienen la operación de las cooperativas de ahorro y crédito en su curso normal, y se garantizan los fondos de garantías y de cobertura para los agremiados del sistema.

“Los asociados que se retiran de una federación también tienen sus propias capacidades de generar fondos de garantías para sus ahorrantes e inversionistas”, apuntó.