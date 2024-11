La sostenibilidad de la deuda dependerá de dos factores en la ejecución del presupuesto 2025, analizó el Banguat

Luego de la aprobación del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2025, de Q148 mil 500 millones, continúan dudas respecto de los efectos que podrá tener en diferentes indicadores.

En este caso, el vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), José Alfredo Blanco indicó que esa institución ha hecho las proyecciones de las variables macroeconómicas tomando en cuenta todos los aspectos de las diferentes políticas, y ha estimado una tasa de crecimiento del PIB del 3.7 % para el próximo año y una tasa de inflación de 3.75 %, en ambos casos como escenario central.

Respecto al impacto que podría tener la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la nación aprobado para el 2025 dependerá del grado de ejecución que alcance el mismo para ese año, explicó Blanco.

Indicó que, en un escenario positivo, de haber una alta ejecución, una alta inversión en infraestructura y reducción de la brecha social el 3.7 % del PIB para el 2025 podría subir un poco, aspecto que habría que evaluar en su momento acerca que tanto podría crecer ese indicador si depende del grado de ejecución del presupuesto.

“En todo caso, no esperamos que, aunque se ejecute un 100 % y se reduzca bastante la brecha en infraestructura y la social, este aumento (en el crecimiento de la economía) por vía del presupuesto no va a ser mayor de 0.4 puntos porcentuales, es decir décimas”, comentó Blanco.

Insistió que dependerá de la ejecución y que si el impacto sería positivo, esto ayudaría a que de ejecutarse un déficit mayor, la productividad ganada por la inversión productiva permitiría contener la inflación correspondiente.

“Por el momento, esto es lo que estamos viendo, esperaremos a analizar cómo se ejecuta el presupuesto el próximo año, desde un punto de vista estrictamente monetario y desde el ámbito de competencia del banco central”, añadió.

Además la Junta Monetaria estaría tomando las decisiones de política pertinentes para que ésta llegue al punto central de la meta de 4 % independientemente del escenario de ejecución del presupuesto, comentó el vicepresidente del Banguat.

Déficit fiscal

Consultado acerca del cómo el nuevo presupuesto podría afectar el déficit fiscal, tomando en cuenta que algunos integrantes de la Junta Monetaria no estaban de acuerdo con el monto de deuda bonificada propuesta por el Organismo Ejecutivo de Q25 mil millones para el 2025, Blanco explicó que el monto de la deuda se conoció en la JM como una solicitud de opinión de parte del Ministerio de Finanzas, basada en la Ley Orgánica del Presupuesto, de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Por ejemplo, esa legislación demanda al Banguat y a la JM opinar sobre los efectos del medio circulante en la balanza de pagos por la emisión de deuda, añadió.

El funcionario explicó que los cuerpos técnicos del banco analizaron a profundidad el tema y llegaron a la conclusión de que con ese nivel de endeudamiento el país se mantendría en un nivel de sostenibilidad de la deuda pública, respaldado por los indicadores respectivos.

Agregó que como en cualquier cuerpo colegiado, algunos sectores tienen alguna "opinión muy particular" sobre determinada variable y eso pesa sobre su opinión en la toma de decisión.

Explicó que, analizando los diferentes factores, se puede decir que en el escenario central no hay ninguna disrupción que pueda verse desde el análisis de los cuerpos técnicos del Banguat y de la JM respecto a las principales variables.

Sin embargo, refirió que de los otros sectores sí hay una mayor preocupación sobre el déficit fiscal y lo calificó como normal y natural, ya que en Guatemala históricamente ha sido de 2 % o menos, pero que la ejecución del déficit del presupuesto dependerá de la eficiencia y de los procesos de contratación que se hagan el próximo año, y se esperaría que pueda ser menor a lo indicado.

“Es cuestión de pesos y contrapesos, pero el análisis central nos lleva a concluir de que no habría efectos en la sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo y las opiniones de unos sectores y de otros dependen de su percepción muy particular que tengan respecto de algún elemento de análisis correspondiente como sucedió en este caso”, dijo Blanco al mencionar también que no es la primera vez que cuando se analiza la deuda del presupuesto en la Junta Monetaria, exista opiniones a favor y en contra. Estima que del 2,000 a la fecha unas ocho o nueve veces ha sucedido.

Tanto en las opiniones a favor como en contra en la Junta Monetaria, priva la preocupación sobre la estabilidad macroeconómica, que al final se impone, y la historia ha demostrado que el país puede tener herramientas para enfrentar esa situación.

“En este caso el nivel de la deuda pública de Guatemala es de los más bajos de América Latina y el mundo, y aumentos como éste la ubicarían aún por debajo de esos niveles”, explicó el vicepresidente del Banguat.