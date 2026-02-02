Licores de Guatemala oficializa compra del ginebra Puerto de Indias como parte de su crecimiento internacional

Según un comunicado oficial fechado en Ciudad de Guatemala y Sevilla, España, “Licores de Guatemala anuncia el cierre oficial del acuerdo de adquisición de Puerto de Indias, la reconocida marca española de ginebra premium, culminando exitosamente un proceso estratégico que fortalece la presencia internacional del grupo y amplía su portafolio en la categoría de bebidas espirituosas de alto valor agregado”.

La información destaca que “Puerto de Indias se ha consolidado como una de las marcas que redefinió la categoría de ginebras premium en el mercado español, gracias a una propuesta innovadora, una identidad claramente diferenciada y una fuerte conexión con el consumidor".

Además, "su incorporación refuerza el portafolio de Licores de Guatemala en una categoría clave dentro del mercado global de bebidas espirituosas”.

“Esta adquisición es el reflejo de una forma de entender el crecimiento empresarial que privilegia el largo plazo por encima de los resultados inmediatos. Para el grupo, sumar a Puerto de Indias significa acompañar una historia que ya existe, potenciarla y proyectarla hacia nuevos mercados, sin imponer modelos ajenos ni alterar su esencia”, afirmó Jaime Botrán, presidente de la junta directiva de Licores de Guatemala.

Marca española se suma a portafolio guatemalteco

El comunicado detalla que “el cierre de esta operación responde a una lectura estratégica del mercado europeo, donde el segmento premium continúa mostrando oportunidades de crecimiento, impulsadas por consumidores que privilegian marcas con identidad, origen y narrativa clara”.

Además, se indica que, con la operación ya concluida, Puerto de Indias inicia una nueva etapa bajo el respaldo de Licores de Guatemala.

“La marca continuará operando con su identidad, su equipo y su enfoque creativo, mientras se integra a una plataforma internacional que le permitirá fortalecer capacidades operativas, ampliar su alcance comercial y explorar nuevos mercados”, añade el documento.

“El cierre marca el inicio de una fase de crecimiento activo. La prioridad estará en ejecutar una estrategia de expansión internacional que combine el ADN de Puerto de Indias con la experiencia del grupo en desarrollo de marcas globales, aprovechando sinergias comerciales y operativas de manera gradual y sostenible”, afirmó Douglas Franco, director general corporativo de Licores de Guatemala.

Puerto de Indias inicia una nueva etapa bajo el respaldo de Licores de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Apuesta internacional con visión de largo plazo

La información oficial señala que la adquisición de Puerto de Indias se suma a una serie de decisiones estratégicas orientadas a consolidar la presencia de Licores de Guatemala fuera de la región. El grupo avanza en la construcción de un portafolio internacional diversificado, enfocado en categorías premium y marcas con alto potencial de crecimiento en mercados competitivos.

Este cierre refuerza el posicionamiento de Licores de Guatemala como un actor con capacidad para ejecutar operaciones internacionales complejas e integrar marcas relevantes dentro de una visión corporativa de largo plazo, se reitera.

Tras el acuerdo, ambas organizaciones avanzan hacia una etapa de integración enfocada en crecimiento, fortalecimiento de marca y expansión internacional. El objetivo es claro: potenciar a Puerto de Indias como una marca global, manteniendo los atributos que la hicieron significativa en su mercado de origen, mientras se amplía su presencia en nuevos territorios.