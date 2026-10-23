Mercado de acciones tokenizadas crece 18 veces y supera los US$37 mil millones

Aunque el mercado general de las criptomonedas muestra señales de estancamiento, nuevos segmentos de la industria experimentan un auge, impulsados por la ampliación del marco regulatorio y la creciente demanda de inversiones altamente especulativas.

Según un informe publicado este jueves 22 de octubre por Dune Analytics, las acciones tokenizadas y los fondos cotizados en bolsa (ETF, en inglés) registraron un volumen de negociación en cadena superior a US$37 mil millones durante el tercer trimestre del 2026, lo que representa un aumento de 18 veces respecto de enero.

Los datos proceden de más de 200 plataformas y 12 cadenas de bloques, entre ellas OKX y la plataforma de acciones tokenizadas de Intercontinental Exchange Inc., según informó la firma especializada en análisis de datos de blockchain.

Wall Street apuesta por la tokenización

La tokenización, que anteriormente ocupaba un nicho de mercado, ha comenzado a ganar terreno entre los principales actores de Wall Street.

En septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) otorgó una exención de cinco años que permite a las plataformas que cumplan los requisitos negociar acciones estadounidenses tokenizadas mediante cadenas de bloques.

Por su parte, Robinhood Markets Inc. lanzó recientemente Stock Tokens, valores digitales diseñados para replicar acciones individuales y respaldados en una proporción de uno a uno por las acciones correspondientes.

La compañía anunció el mes pasado que planea ofrecer operaciones con acciones estadounidenses durante los fines de semana, además de futuros perpetuos apalancados sobre algunas criptomonedas.

“La tokenización será el tema dominante en el mundo de las criptomonedas durante el resto de la década, a medida que el sector de los servicios financieros comience a reemplazar las acciones actuales con tokens”, afirmó Ric Edelman, fundador del Consejo de Activos Digitales de Profesionales Financieros.

“Luego, tokenizarán otras clases de activos, desde bienes raíces hasta cómics, y todo se negociará las 24 horas del día, los siete días de la semana, con liquidación T+0 y a un costo prácticamente nulo”, agregó.

Nuevas plataformas amplían las operaciones

La expansión va más allá de los valores tokenizados. Plataformas de mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, atraen la atención de operadores interesados en inversiones especulativas vinculadas a acontecimientos específicos.

Mientras tanto, los futuros perpetuos relacionados con acciones, ETF e índices bursátiles generaron un volumen de negociación de US$201 mil millones en la cadena de bloques de Hyperliquid durante el tercer trimestre, según Dune.

Mark Connors, estratega jefe de inversiones de Risk Dimensions, describió la tokenización como parte de una tendencia más amplia hacia la incorporación de dinámicas de juego en las inversiones, conocida como gamificación.

“La tokenización aumenta la velocidad”, afirmó Connors. “Con plataformas como Robinhood y los mercados de predicción ganando terreno, la tokenización está ampliando las oportunidades de negociación más allá del horario convencional del mercado, al tiempo que reduce los costos”.

El estratega comparó esta tendencia con la introducción de los ETF, que facilitaron a los inversionistas el acceso a activos como el oro y el bitcóin, así como la cobertura de riesgos mediante fondos cotizados vinculados a índices bursátiles.

Mercados descentralizados ganan participación

Las plataformas de intercambio descentralizadas también captan una participación cada vez mayor del mercado de criptomonedas.

El volumen de operaciones al contado en estas plataformas se duplicó con creces el año pasado, hasta alcanzar los US$6.8 billones. Además, aproximadamente el 25% de las operaciones al contado con criptomonedas se efectúa actualmente mediante cadenas de bloques, según Dune.

Esta actividad contrasta con el comportamiento del mercado tradicional de criptomonedas, donde los volúmenes de negociación han disminuido, los flujos hacia los ETF se han desacelerado y las criptomonedas basadas en memes, conocidas como memecoins, han perdido popularidad.

Al mismo tiempo, las opciones a corto plazo y las operaciones apalancadas con criptomonedas ofrecen otras alternativas para buscar mayores rendimientos, aunque también implican riesgos.

“Las acciones tokenizadas y los perpetuos de acciones comenzaron como experimentos separados, pero ahora se están convirtiendo en un único mercado de valores en cadena”, afirmó Fredrik Haga, cofundador y director ejecutivo de Dune.

“Veremos que la línea que separa los mercados de valores en cadena de los tradicionales se difumina cada trimestre”, concluyó.