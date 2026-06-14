Multan con hasta Q40 mil a buses accidentados el sábado, porque no tenían sistema limitador de velocidad

Multas de entre Q20 mil y Q40 mil se impusieron a dos buses de transporte extraurbano involucrados en un accidente múltiple el sábado 13 de junio en la ruta Interamericana, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Los dos buses extraurbanos, así como seis vehículos livianos, resultaron involucrados en un accidente múltiple en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana el 13 de junio de 2026.

Derivado de ello, los socorristas atendieron a más de 25 personas y trasladaron a 10 heridos al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Al respecto, la Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), que forman parte del CIV, informaron que impusieron multas a las dos unidades de transporte extraurbano de pasajeros.

Dieron a conocer que las unidades están identificadas con las placas de circulación C-425BPZ y C-587BSH.

Luego de las verificaciones y la revisión de datos efectuadas por inspectores de la DGT, se impusieron multas por incumplimientos de la normativa vigente:

A la unidad con placa C-425BPZ se le impuso una remisión por tres infracciones, para un total de Q40 mil 011.40:

Sanción de Q5 mil por no portar el registro de piloto

Q15 mil por no presentar la póliza de seguro vigente

Q20 mil 011.40 por no presentar el certificado del Sistema Limitador de Velocidad (SLV)

A la unidad con placa C-587BSH se le impuso una remisión por una infracción:

Q20 mil 011.40 por no presentar el certificado del SLV

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La DGT y Provial recordaron que la obligatoriedad de instalar y utilizar el SLV está establecida en el artículo 3 del Decreto 45-2016 del Congreso, que contiene la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y su reglamento, además del Acuerdo Gubernativo 38-2019, que regula los requisitos para la instalación, funcionamiento y registro de este dispositivo en las unidades de transporte extraurbano de pasajeros y de carga.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO 🚨🚑



Kilómetro 45 de la Ruta Interamericana, se reporta una múltiple colisión en donde se ven involucrados dos vehículos de transporte colectivos que cubren la ruta de la Ciudad Capital hacia Quiché y el otro hacia Tecpán… pic.twitter.com/OiE68hC1iw — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 13, 2026

Estas obligaciones tienen la finalidad de fortalecer la seguridad vial, promover una conducción responsable y contribuir a la prevención de hechos de tránsito, añadieron las instituciones.

También hicieron un llamado a las empresas y operadores de transporte extraurbano a cumplir las disposiciones legales vigentes, como la autorización de pilotos, la vigencia de los seguros obligatorios y la correcta instalación y registro del SLV.

Debido a la magnitud del accidente, el paso vehicular quedó bloqueado en el área del percance durante varias horas del sábado.