Choque múltiple en la Interamericana deja más de 25 heridos y bloquea el paso hacia Occidente

Una múltiple colisión se registró este sábado en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana, donde dos buses extraurbanos y seis vehículos livianos estuvieron involucrados en un accidente que dejó más de 25 personas heridas y el paso bloqueado hacia el Occidente del país.

Según los Bomberos Municipales Departamentales, uno de los buses cubría la ruta de la ciudad capital hacia Quiché, mientras que el otro se dirigía hacia Tecpán Guatemala, Chimaltenango. En el percance también estuvieron involucrados seis vehículos particulares.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que se movilizaron unidades de Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, San Bartolomé Milpas Altas y El Tejar, entre otras estaciones.

Bomberos Municipales Departamentales laboran en el rescate y atención de los afectados por la múltiple colisión registrada en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana, donde el paso vehicular quedó bloqueado y fue necesario habilitar un carril reversible. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los socorristas atendieron y estabilizaron a más de 25 personas en el lugar. Además, seis pacientes fueron trasladados por Bomberos Municipales Departamentales al Hospital Nacional de Chimaltenango, entre ellos una persona en estado delicado que fue rescatada con equipo hidráulico conocido como quijada de la vida y una mujer en estado de gestación.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO 🚨🚑



Kilómetro 45 de la Ruta Interamericana, se reporta una múltiple colisión en donde se ven involucrados dos vehículos de transporte colectivos que cubren la ruta de la Ciudad Capital hacia Quiché y el otro hacia Tecpán… pic.twitter.com/OiE68hC1iw — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 13, 2026

Bomberos Voluntarios también trasladan heridos

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que elementos de varias compañías fueron destacados al lugar para apoyar en la atención de los tripulantes de los automotores involucrados. Según el reporte, cuatro personas fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango.

En total, los cuerpos de socorro reportan 10 personas trasladadas a centros asistenciales y más de 25 atendidas en el lugar, algunas por lesiones y otras por crisis nerviosa.

Elementos de varias compañías de Bomberos Voluntarios brindan atención prehospitalaria a los ocupantes de los vehículos involucrados en el accidente múltiple ocurrido en la ruta Interamericana. Cuatro personas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Paso bloqueado y habilitación de carril reversible

Debido a la magnitud del accidente, el paso vehicular quedó bloqueado en su totalidad en el área del percance, lo que generó complicaciones para quienes se dirigían hacia el Occidente del país.

Los cuerpos de socorro coordinaron con la Policía Nacional Civil (PNC), Provial y la Policía Municipal de Tránsito para señalizar el área, evitar nuevos accidentes y habilitar un carril reversible que permita el flujo vehicular mientras se retiran los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes que regulan el tránsito en la ruta Interamericana.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.