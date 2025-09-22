Negocio histórico: Heineken compra división de alimentos, bebidas y retail de Fifco

La compañía costarricense Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció la firma de un acuerdo vinculante con la cervecera holandesa Heineken N.V. para la venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Centroamérica y México, en una operación valorada en US$3 mil 250 millones.

La transacción abarca la totalidad de las operaciones de bebidas, alimentos y retail en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como el negocio de bebidas en México y participaciones en compañías cerveceras de Nicaragua y Panamá. Con este paso, Heineken pasará a controlar el 100% de Distribuidora La Florida S.A., de la cual ya poseía un 25%.

Un acuerdo histórico

El presidente de la junta directiva de Fifco, Wilhelm Steinvorth, destacó que el acuerdo es el resultado de más de dos décadas de colaboración con Heineken.

“Este acuerdo honra el legado de Fifco y aporta fortalezas complementarias que amplían el potencial futuro de las unidades incluidas en la transacción. Nos enorgullece dar este paso con una empresa que respeta nuestra identidad cultural y que abre una plataforma global para marcas icónicas como Imperial”, afirmó.

La operación incluye además la franquicia de panaderías Musmanni, la cadena de conveniencia MUSI, y la participación de Fifco en Nicaraguan Brewing Holding (NBH), accionista de la principal cervecera nicaragüense CCN. También contempla el 25% de Cervecería Panamá S.A., así como el 100% de Fifco México S.A., especializada en bebidas listas para consumir.

Rolando Carvajal, gerente general de Fifco y Dolf van den Brink, gerente general de HEINEKEN NV. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Continuidad y próximos pasos

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias en los países involucrados y se prevé que culmine en el primer semestre de 2026.

Fifco informó que mantendrá sus divisiones de hospitalidad, bienes raíces y vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A., además de su condición de emisor autorizado en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.

Durante el proceso, la compañía aseguró que garantizará la continuidad operativa para colaboradores, proveedores y clientes.

“Esta es una transacción de beneficio mutuo que refuerza el papel de Costa Rica como centro regional de crecimiento y genera valor para nuestras comunidades y accionistas”, añadió Steinvorth.

Detalles financieros

La operación fue asesorada por BofA Securities como banca de inversión, mientras que los despachos legales Latham & Watkins LLP (EE. UU.) y BLP Legal (Costa Rica) acompañaron a Fifco en los aspectos jurídicos.

El acuerdo se cerró a un múltiplo de 12.3 veces EBITDA 2024, lo que lo convierte en uno de los traspasos más relevantes en la historia de la industria regional de bebidas.

Visión compartida

Heineken, que ya contaba con presencia en Centroamérica, consolida con esta adquisición su posición en el mercado regional. La cervecera europea resaltó que la transacción refleja una relación de más de 23 años con FIFCO, basada en “valores compartidos, confianza y compromiso con la sostenibilidad”.

FIFCO en Guatemala: operaciones y unidades de negocio