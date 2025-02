Nuevo incremento al precio del gas, el segundo en 14 días

En 14 días los precios del gas aumentaron 9.1%, pasando de Q4.40 a Q4.80 la libra, lo que representa un incremento de Q0.40 por libra.

Por presentación, los aumentos acumulados van desde Q10 para el cilindro de 25 libras, hasta Q40 para el de 100 libras.

El más reciente aumento se registró, este lunes 17 de febrero, y los precios quedan así:

Presentación de cilindro de 25 libras

Incremento de Q3 para la presentación en cilindro de 25 libras respecto al precio anterior. Con ello el precio actual llega a Q120.

El alza acumulada en este caso ha sido de Q10 en dos semanas, ya que al 2 de febrero estaba en Q110.

Cilindro de 35 libras

Para la presentación de 35 libras el nuevo precio es de Q168, con un incremento de Q4.

En tanto el aumento acumulado en dos semanas ha sido de Q14.

Presentación de 100 libras

En el caso de la presentación de 100 libras, el nuevo precio llegó a Q480.

En esta ocasión el aumento es de Q12 por cilindro.

Y, el incremento acumulado en dos semanas ha sido de Q40 por cilindro.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha actualizado los datos de su monitoreo semanal y no ha brindado declaraciones. El 3 de febrero, esa institución indicó que el mercado del gas propano en Guatemala está condicionado principalmente por la oferta y demanda, por lo tanto, los precios de ese producto varían según la demanda y los costos de distribución, facturación de importación y otras variables económicas. Sin embargo, no respondió si el alza es justificada y a qué factores se deben las variaciones en tan corto tiempo.



El MEM calificó el aumento que se registró el 3 de febrero como “un leve incremento”.



Este 17 de febrero, los ajustes al alza fueron aplicados al público por dos compañías, mientras que una aún no los ha implementado.

MEM investigará si es justificada o no el alza

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que continuará con una evaluación exhaustiva sobre las recientes alzas en los precios del gas propano, con el objetivo de determinar si estos incrementos responden a factores justificados o si, por el contrario, representan un abuso por parte de los comercializadores. Según el MEM, el análisis tomará en cuenta diversos factores económicos involucrados en la cadena de precios del GLP.

El ministro de Energía y Minas Victor Hugo Ventura, destacó que, en caso de encontrarse irregularidades, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la protección del consumidor y asegurar que los precios se mantengan accesibles y justos para la población. Este lunes 17 de febrero de 2025, dos empresas comercializadoras anunciaron nuevos incrementos en los precios del Gas Licuado de Petróleo, GLP, o propano.

El precio por cilindro de 25 libras se cotiza a Q120, presentando un alza de Q3.00, mientras que el precio del cilindro de 35 libras se ofrece a Q168.00 para un aumento de Q4.00, el cilindro de 100 libras registró un incremento de Q12.00 para un precio de mercado de Q480.00, según información de la Dirección General de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas.

A través del Plan Centinela el MEM verifica permanentemente que los guatemaltecos reciban la cantidad y calidad despachada, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y ambiental de las instalaciones.