Oracle alega fuerza mayor ante retrasos de su centro de datos para OpenAI

Oracle Corp. está tomando medidas para protegerse de los elevados gastos que supone la construcción de un enorme centro de datos en Nuevo México, lo que añade una nueva complicación a un proyecto marcado por la oposición y los contratiempos regulatorios.

Según fuentes cercanas a la situación, el gigante tecnológico envió una notificación al desarrollador del proyecto, una filial de Blue Owl Capital Inc., en la que alega fuerza mayor. En lugar de renunciar a su posición como inquilino principal del complejo, Oracle intenta aplazar los pagos en caso de que el centro de datos, denominado Proyecto Júpiter, se retrase y no entre en funcionamiento en el 2028, según lo previsto. Estas fuentes pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados.

Las empresas suelen invocar la fuerza mayor para eximirse de sus obligaciones contractuales cuando surgen problemas ajenos a su control. En este caso, Oracle busca hacer valer su posición contractual si se retrasa la construcción. Sin embargo, no es seguro que esta maniobra la libere de sus obligaciones financieras previamente acordadas.

"El Proyecto Júpiter se mantiene dentro del cronograma previsto", declaró un portavoz de Oracle, sin hacer comentarios sobre el aviso. "Estamos plenamente comprometidos con Nuevo México y confiamos en el camino que seguiremos".

Un representante de Blue Owl, propietaria de la empresa desarrolladora de centros de datos Stack Infrastructure, declinó hacer comentarios.

El megaproyecto en el sur de Nuevo México es una parte fundamental del desarrollo de la infraestructura de IA Stargate que el presidente estadounidense Donald Trump presentó junto con los líderes de Oracle, OpenAI y SoftBank Group Corp. El proyecto constituyó el anuncio estrella de una serie de compromisos de gasto estadounidense que promocionó al inicio de su segundo mandato. En aquel momento, Trump lo calificó de una "inversión tremenda" de una magnitud "que nadie había visto jamás".

Casi dos años después, el campus diseñado para gestionar 2.45 gigavatios —electricidad suficiente para abastecer simultáneamente a aproximadamente 1.8 millones de hogares— ha afrontado graves contratiempos, incluida la denegación de un permiso clave para sus planes de recursos energéticos. Se está convirtiendo en un símbolo del creciente rechazo al auge de los centros de datos de IA y en un foco de tensión política ante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que amenaza con convertir las contiendas electorales en referendos sobre su desarrollo.

Aunque la notificación de fuerza mayor pretenda ser una medida de precaución para obtener cierto margen de maniobra, corre el riesgo de alarmar a los prestamistas que respaldan el proyecto. La deuda vinculada al desarrollo ya cotiza a niveles de riesgo, por debajo de 90 centavos por dólar, según una persona con conocimiento del asunto.

Un grupo de aproximadamente 20 bancos proporcionó un préstamo de 18 mil millones de dólares para ayudar a financiar la construcción del campus de centros de datos, uno de los varios acuerdos de megadeuda que han ayudado a financiar el auge de la infraestructura de IA.

El aviso también plantea interrogantes sobre la solidez de los contratos de arrendamiento de centros de datos. Estos contratos suelen incluir una cláusula que permite a los clientes rescindirlos si el servicio no comienza según lo previsto. Por ejemplo, a principios de este año, Google, de Alphabet Inc., acordó pagar a SpaceX, de Elon Musk, por la capacidad de procesamiento hasta mediados del 2029, pero se reservó el derecho de rescindir el contrato si no obtenía acceso para una fecha determinada.

Las cláusulas de fuerza mayor son relativamente comunes en el sector energético y de materias primas cuando eventos como el mal tiempo y los conflictos geopolíticos interrumpen el suministro e impiden que las empresas cumplan sus contratos. Según una reciente alerta para clientes de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, estas cláusulas también se están volviendo más comunes en el desarrollo de centros de datos.

"En los proyectos de centros de datos de IA, la fuerza mayor ya no es una cláusula estándar", indicaba la alerta de junio. "Es una herramienta fundamental para litigios y asignación de riesgos que permite determinar si un retraso se mantiene aislado o si repercute en la construcción, los clientes, el suministro eléctrico, los seguros y la financiación del proyecto".

El año pasado, OpenAI firmó un acuerdo de 400 mil millones de dólares con Oracle y SoftBank para respaldar el desarrollo de cinco centros de datos en Estados Unidos, incluido el de Nuevo México. Stack Infrastructure, una empresa participada por Blue Owl, está desarrollando las instalaciones, mientras que Blue Owl se ha comprometido a aportar capital.

Un proyecto clave de gasoducto desarrollado por Energy Transfer LP, que debía comenzar a operar este mes y suministrar combustible al Proyecto Júpiter, se retrasó casi seis meses, hasta el 1 de febrero del 2027, debido a las reiteradas denegaciones de permisos por parte de la Oficina de Tierras del Estado de Nuevo México para aprobar la ruta propuesta. El Proyecto Júpiter está diseñado para funcionar con pilas de combustible de gas de Bloom Energy Corp.

Por su parte, Oracle ha emprendido una campaña de relaciones públicas en Nuevo México para contrarrestar la oposición. Aún no está claro si la compañía logrará convencer a los escépticos del proyecto.

Antes de que se revelara por completo el Proyecto Júpiter, los desarrolladores colaboraron con las autoridades locales en un plan de incentivos y una estrategia para informar al público, según documentos revisados previamente por Bloomberg. Los residentes locales solo supieron que el proyecto estaba vinculado a Oracle y OpenAI después de su aprobación.

* Con la colaboración de Dawn Lim, Michelle Cheng y Julian Hast.