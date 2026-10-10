¿Al pensionarse por vejez en el IGSS tiene derecho a indemnización de su patrono? Estos son los tres escenarios que contempla el Código de Trabajo

Un trabajador que obtiene una pensión por vejez del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) puede tener dudas sobre el pago de su indemnización cuando decide retirarse de su empleo. Sin embargo, pensionarse no significa que el patrono esté obligado a pagar automáticamente la indemnización completa.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) explicó a Prensa Libre que el derecho a recibir una indemnización y el monto correspondiente dependen de las circunstancias en que termina la relación laboral y de si el trabajador está protegido por el Seguro Social.

Todo parte del artículo 82 del Código de Trabajo que establece disposiciones sobre la indemnización por tiempo servido, incluidos los casos relacionados con la vejez y el otorgamiento de una pensión del IGSS.

Por ello, es importante distinguir entre un trabajador que se retira porque ya no puede desempeñar sus funciones debido a su edad, uno que es despedido por causa de vejez y otro que decide renunciar voluntariamente después de pensionarse.

1. ¿Cuándo corresponde el 50% de la indemnización?

Según el Mintrab, cuando un trabajador se retira voluntariamente porque, debido a su vejez, ya no puede continuar desempeñando sus funciones, puede tener derecho al 50% de la indemnización por tiempo servido, siempre que no esté protegido por el IGSS.

En cambio, si cuenta con la protección del Seguro Social, el patrono debe cubrir únicamente la diferencia cuando el valor actuarial de la pensión sea inferior al monto de la indemnización que le correspondería.

En este escenario, el pago de pasivo laboral no depende exclusivamente de que el trabajador haya alcanzado la edad para pensionarse, sino también de las condiciones que motivan su retiro.

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2. ¿En qué casos debe pagarse el 100% de la indemnización?

El Mintrab explicó que el artículo 82, literal e), del Código de Trabajo contempla el tratamiento de la indemnización cuando un trabajador es despedido por causa de vejez.

En estos casos, si el trabajador recibe una pensión del IGSS, debe considerarse un estudio actuarial relacionado con su expectativa de vida, cuyo resultado se compara con el monto total de la indemnización por tiempo servido.

Si el valor actuarial de la pensión es inferior al 100% de la indemnización que correspondería al trabajador, el patrono debe pagar la diferencia necesaria para completar ese monto.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, cuando el trabajador no está protegido por los beneficios del Seguro Social, el patrono está obligado a pagar el 100% de la indemnización por todo el tiempo de servicio prestado, en el supuesto de despido por causa de vejez.

Condiciones deben cumplirse para aplicar el cálculo

Según lo explicado con el Mintrab, para determinar si corresponde comparar el valor actuarial de la pensión con la indemnización, debe examinarse cómo finaliza la relación laboral.

Entre las circunstancias mencionadas por la institución están el despido, la renuncia y la imposibilidad de continuar trabajando por vejez, enfermedad o invalidez, así como los procesos gestionados ante el IGSS.

Sin embargo, no todas las formas de terminación del contrato generan automáticamente el mismo derecho a indemnización.

Por ello, es necesario establecer la causa concreta del retiro y verificar si se cumplen las condiciones legales para aplicar el cálculo correspondiente.

3. ¿Qué sucede si el trabajador continúa laborando después de pensionarse?

Una persona puede comenzar a recibir una pensión por vejez del IGSS y continuar trabajando para el mismo patrono. De hecho, esa es una diferencia entre pensión (lo que otorga el IGSS) y la jubilación (que otorga el Estado).

Si posteriormente decide terminar su relación laboral mediante una renuncia voluntaria, el Mintrab aclaró que esta situación debe analizarse como una renuncia y no necesariamente como un retiro por imposibilidad de trabajar debido a la vejez.

"Si únicamente presenta su renuncia voluntaria, la terminación deberá analizarse como renuncia y no procede automáticamente la comparación entre el valor actuarial de la pensión y la indemnización", explicó un inspector de trabajo de la institución.

El Ministerio fundamentó esta interpretación en el último párrafo del artículo 82, literal e), del Código de Trabajo.

Por lo tanto, recibir una pensión mientras se continúa trabajando no garantiza el pago posterior de una indemnización si el trabajador decide renunciar.

Diferencias entre pensión y jubilación

El IGSS aclara que el instituto no otorga una jubilación, sino una pensión. El término jubilación es utilizado en otros regímenes, como los del Estado o del sector privado, donde generalmente se asocia con el retiro total de la vida laboral.

En cambio, una pensión por vejez del IGSS permite al beneficiario continuar trabajando si así lo desea, lo que constituye una diferencia fundamental frente a otros esquemas de retiro.

¿Qué debe revisar el trabajador antes de retirarse?

Antes de finalizar su relación laboral, el trabajador debe identificar la causa por la que dejará de prestar sus servicios y verificar las condiciones establecidas en el artículo 82 del Código de Trabajo.

También debe determinar si está protegido por el IGSS, si recibe una pensión por vejez y si su retiro responde a una imposibilidad de continuar trabajando o a una renuncia voluntaria ordinaria.

Además, es importante distinguir la indemnización por tiempo servido de otras prestaciones laborales irrenunciables, como vacaciones pendientes, aguinaldo y Bono 14 proporcional, que deben calcularse según corresponda.

En conclusión, pensionarse en el IGSS no obliga automáticamente al patrono a pagar una indemnización completa. El monto y la procedencia del pago dependen de la causa de terminación de la relación laboral, de la protección del Seguro Social y de las disposiciones legales aplicables.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.