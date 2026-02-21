¿Es obligatorio estar trabajando para tramitar la pensión por vejez en el IGSS? 

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (Eneic) 2025, al menos 5.3 millones de guatemaltecos ocupados trabajan en el sector informal, mientras 2.7 millones pertenecen al sector formal. Esta dinámica laboral genera dudas al llegar a la edad de solicitar la pensión por vejez en el IGSS.

En Guatemala, miles de trabajadores que han alternado entre el sector formal e informal se preguntan si deben estar empleados y cotizando activamente para tramitar la pensión por vejez del IGSS.

La respuesta es clara: lo indispensable es cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y estar laborando al momento de presentar la solicitud no es uno de ellos.

¿Debe estar trabajando para pedir pensión IGSS?

De acuerdo con Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del IGSS, no es requisito estar activo en una empresa al momento de solicitar la prestación.

“No importa en qué fecha dejó de trabajar para una empresa; lo importante es haber aportado las cuotas requeridas y haber cumplido 60 años”, explica la funcionaria. Además, recuerda que existe la opción de aportación voluntaria, una alternativa para quienes dejaron de laborar en el sector formal y desean completar sus contribuciones.

Lo que realmente exige el IGSS

Para optar a la pensión por vejez, el afiliado debe:

Haber cumplido 60 años.

Contar con al menos 240 cuotas si alcanzó esa edad a partir del 1 de junio de 2014.

Ante esa realidad, el IGSS permite la aportación voluntaria, mecanismo que facilita completar cuotas cuando el trabajador ya no está vinculado a una empresa.

El historial laboral, un paso clave

Uno de los momentos más determinantes, y a la vez más complejos, dentro del trámite de la pensión por vejez del IGSS es la reconstrucción del historial laboral.

Para muchos afiliados, recordar con exactitud fechas de ingreso, egreso y nombres de empresas resulta complicado, especialmente en casos de personas que tuvieron múltiples empleos a lo largo de su vida activa o que alternaron entre el sector formal e informal. De acuerdo con Claudia Sentes, este proceso requiere un acompañamiento detallado.

“Nuestros trabajadores sociales se sientan con los afiliados durante horas para reconstruir su historial laboral. Muchas veces empezamos tomando como referencia fechas importantes, como el nacimiento de sus hijos, para ubicar los períodos de trabajo” Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del IGSS

Aunque el IGSS ha avanzado en la modernización de sus registros, la digitalización no abarca la totalidad de los años anteriores. La planilla electrónica se volvió obligatoria a partir de julio de 2015, conforme al Acuerdo 2-2014, por lo que los períodos previos pueden requerir verificación manual o presentación de documentación adicional.

¿Cómo se calcula la pensión por vejez?

El cálculo de la pensión por vejez está regulado por el artículo 16 del reglamento del IGSS.

Equivale al 50% de la remuneración base.

La remuneración base se obtiene del promedio de los salarios reportados durante los 60 meses previos a la solicitud.

Por cada seis cuotas adicionales después de las primeras 120, el afiliado incrementa su pensión en 0.5%.

El monto máximo no puede superar el 80% de la remuneración base.

Actualmente, el monto máximo de pensión es de Q7 mil 200 mensuales (80% de Q9 mil), mientras que el monto mínimo establecido es de Q340 mensuales, aunque puede variar según el historial de cotización.

Requisitos para obtener la pensión por vejez

Haber cumplido 60 años.

Contar con 240 cuotas mínimas (si cumplió 60 años después del 1 de junio de 2014).

El trámite no puede iniciarse antes de alcanzar la edad requerida, aunque sí puede postergarse para completar cuotas o mejorar el monto final.

Documentos necesarios

Entre la papelería requerida destacan:

DPI original y copia.

Formulario de Historial Laboral (IVS-102) completo.

Certificado de nacimiento original.

Declaración jurada correspondiente.

Si se registran cargas familiares, se deben presentar documentos adicionales de cónyuge, hijos o padres dependientes.

Es indispensable que todos los datos coincidan exactamente en nombres y apellidos para evitar retrasos.

¿Cómo consultar las cuotas aportadas?

El afiliado debe acudir a las oficinas del IGSS. En el área metropolitana, el trámite se realiza en el Centro de Atención al Afiliado (Catafi), zona 1 capitalina. En el interior del país, puede gestionarse en cajas y delegaciones.

Para períodos anteriores a 2010 se llena un formulario específico; para cuotas posteriores, se entrega copia de la planilla electrónica.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.