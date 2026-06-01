Perú y Guatemala concretan el último paso para activar un acuerdo comercial firmado hace 15 años

Perú concretó este 1 de junio el último paso para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Perú, al entregar oficialmente la nota diplomática que confirma la ratificación del acuerdo comercial firmado hace más de una década. La medida marca una nueva etapa en las relaciones económicas entre ambos países y abre la puerta a mayores oportunidades de comercio bilateral, inversión e intercambio de bienes y servicios.

La entrega de la nota diplomática se realizó en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, durante una ceremonia encabezada por el canciller peruano, Carlos Pareja; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes; y el embajador de Guatemala en Perú, Herbert Meneses Coronado.

Según el Gobierno peruano, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio permitirá consolidar un marco jurídico bilateral que ofrecerá mayor certeza a las empresas y facilitará el intercambio comercial entre ambas naciones. Además, busca reducir barreras comerciales, promover inversiones y ampliar las oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

Un acuerdo que tardó 15 años en concretarse

El Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú fue suscrito el 6 de diciembre del 2011 y ratificado por el Congreso de Guatemala en el 2013. Sin embargo, diversos procesos técnicos y jurídicos retrasaron su aplicación durante más de una década.

Las negociaciones fueron retomadas en el 2024, cuando ambos países lograron consensuar un Protocolo Modificatorio que permitió destrabar el proceso. Posteriormente, el Gobierno peruano ratificó el tratado y su protocolo mediante un decreto publicado el pasado 29 de mayo.

Guatemala y Perú concluyeron el proceso de ratificación de su Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que busca fortalecer el intercambio comercial, las inversiones y la cooperación económica bilateral. (Foto: Prensa Libre, Plataforma Digital Única del Estado Peruano).

José Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, calificó la culminación del proceso como un paso decisivo para fortalecer la relación comercial entre Guatemala y Perú y afirmó que próximamente se emitirá el decreto que permitirá la puesta en ejecución del acuerdo.

Guatemala es el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica

La relevancia del acuerdo también se refleja en el comercio entre Guatemala y Perú. Durante el 2025, el intercambio bilateral alcanzó aproximadamente US$206 millones, cifra que convirtió a Guatemala en el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, solo por detrás de Panamá y Costa Rica.

Las exportaciones peruanas hacia Guatemala sumaron US$132 millones y estuvieron integradas principalmente por productos agropecuarios como uvas, aceite de palma y mandarinas; además de productos químicos, farmacéuticos, láminas de plástico, grupos electrógenos, zinc y aceites lubricantes.

Por su parte, Perú importa desde Guatemala principalmente azúcar y otros productos manufacturados, en una relación comercial que las autoridades consideran complementaria y con amplio potencial de crecimiento.

¿Qué beneficios esperan ambos países?

Las autoridades peruanas sostienen que la entrada en vigor del TLC entre Guatemala y Perú permitirá ampliar el intercambio de bienes y servicios, diversificar la oferta exportable y fortalecer los encadenamientos productivos entre ambos mercados.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú abrirá una nueva etapa en las relaciones económicas entre ambos países y facilitará el acceso a nuevos mercados para las empresas. (Foto: Prensa Libre, Plataforma Digital Única del Estado Peruano).

Además, el acuerdo busca generar condiciones más favorables para la inversión privada, mejorar la seguridad jurídica para las empresas y facilitar que más micro, pequeñas y medianas empresas participen en operaciones de comercio internacional.

El ministro Reyes aseguró que el tratado abre una nueva etapa de integración económica entre Guatemala y Perú, con reglas más claras para los operadores comerciales y mayores oportunidades de cooperación entre ambos países.

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