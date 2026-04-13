Elecciones en Perú: quién ganó las votaciones y cuántos peruanos emitieron su sufragio

El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones en Perú, momento en el que más de 27 millones de personas decidieron quiénes serán sus próximos mandatarios.

Las elecciones en Perú se han visto marcadas por un periodo en el que, en los últimos diez años, han pasado ocho mandatarios, lo que reitera la crisis política que vive el país.

A pesar de que las elecciones se llevaron a cabo el pasado domingo, varias personas aún han emitido su voto este 13 de abril en diferentes colegios de Perú.

Más de 52 mil peruanos han llegado este lunes a distintos centros educativos para emitir su voto. En total, 13 colegios han abierto sus puertas para aquellas personas que aún no han votado.

Retraso

El pasado domingo, las votaciones en Perú también se vieron envueltas en polémica, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que presentará una denuncia contra los supuestos responsables de retrasar la apertura de varios centros de votación.

Una de las novedades de estas elecciones fue la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7.00 a 17.00 horas (de 12.00 a 22.00 GMT), en lugar del horario tradicional, que era de 8.00 a 16.00 horas (13.00 a 21.00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electoral en procesos anteriores, como la UE.

#ÚLTIMAHORA | Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú con 19,44 % y 17,24 % de votos, con el 25 % del escrutinio. pic.twitter.com/DeMHZd8rIn — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 13, 2026

Pero, desde primeras horas de la jornada electoral, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir, debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Segunda vuelta

Durante el proceso electoral hay un total de 35 candidatos presidenciales, entre los que destacan Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Este 13 de abril se ha contado el 51% de las actas y los resultados preliminares muestran lo siguiente:

Keiko Fujimori ha obtenido el 16.9% de los votos válidos

Rafael López Aliaga tiene el 14.7% de los votos

Dado que ninguno de los candidatos ha logrado obtener la mitad más uno de los votos en esta primera vuelta, se llevará a cabo una segunda jornada electoral entre los dos primeros candidatos.

La segunda vuelta será el próximo 7 de junio.

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