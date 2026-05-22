Guatemala recibe a Karin Elmore, referente peruana de la danza contemporánea

Karin Elmore, destacada coreógrafa, bailarina y gestora cultural peruana, se encuentra en Guatemala para compartir su experiencia con artistas guatemaltecos y personas apasionadas por la danza.

Durante la semana del 18 al 22 de mayo del 2026, Elmore ofreció talleres de danza contemporánea en la Universidad Rafael Landívar (URL), en coordinación con el Centro de Artes Landívar y la Embajada de Perú.

“Es la primera vez que estoy en Guatemala. Estoy supercontenta, hay una atención, una seriedad, un cariño y un respeto no solo por mí, sino entre los participantes. El objetivo es intercambiar conocimientos, darles herramientas para que ellos puedan utilizar en prácticas contemporáneas, en las danzas tradicionales, en las danzas urbanas, en el teatro; son herramientas que sirven para todo”, cuenta la artista.

En busca de plasmar los aprendizajes y seguir replicándolos, el Centro de Danza e Investigación del Movimiento de la URL ha documentado los talleres para elaborar un cuaderno colectivo que reúna los principios básicos y valores trabajados, así como fotografías y música para que más personas puedan acceder y conocerlos.

“Hay mucho talento, sobre todo porque realmente siguen las consignas, entonces ofrecen un trabajo generoso, sensible y humilde, que es muy importante. Hemos estado trabajando en el desprendimiento de los tics que tiene uno por las escuelas diferentes y limpiar, limpiar, limpiar para llegar otra vez a la esencia de cada quien. Y esto me encanta porque todas y todos, en sus diferentes niveles, proveniencias y estilos, están siguiendo superbién”, explica Elmore.

En los talleres participaron bailarines, estudiantes y docentes de arte, así como coordinadores de danza y teatro de Artes Landívar, con el fin de que todos se conviertan en replicadores del aprendizaje obtenido y puedan compartirlo posteriormente con sus alumnos y compañeros.

Yutzil Pablo, bailarina y una de las coordinadoras del centro de danza de la URL, también participó en los talleres y destacó la riqueza del intercambio cultural y artístico que han permitido estas actividades.

“Es bonito ver cómo todos y todas han recibido este taller con los brazos abiertos y dispuestos. Lamentablemente, en la danza o en el arte en sí somos muy autocríticos, pero con este taller, con varios ejercicios que hemos trabajado y que Karin nos ha guiado, sentimos que nos estamos acompañando, a pesar de que tal vez no todos bailamos el mismo estilo de danza o que tal vez no nos conocíamos antes, pero ha sido un momento para quitarnos esa autocrítica y ser sinceros con el movimiento y con nosotros mismos. Ha sido bastante enriquecedor y creo que todas y todos nos estamos llevando una muy grata experiencia”, cuenta Pablo.

Karin Elmore, primera de izquierda a derecha, ofreció talleres intensivos con alumnos, artistas, docentes y coordinadores de Artes Landívar. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Karin Elmore es la tercera artista peruana que llega al Centro de Artes Landívar, pues, por medio de la Embajada de Perú en Guatemala, se han gestionado talleres con exponentes de diferentes disciplinas artísticas de ese país, como teatro, artes plásticas y, ahora, danza.

“Yo tenía muy claro que una de las prioridades de mi gestión era trabajar en el tema cultural y, para eso, se necesitan contrapartes sólidas con las cuales se puede hacer una buena labor de promoción y difusión. Yo encontré en el Centro de Artes de la Universidad Landívar una magnífica contraparte. (…) Yo estoy convencido de que los talleres son una de las mejores formas de hacer difusión cultural porque dejan más huella”, cuenta Guido Toro, embajador de Perú en Guatemala.

Los talleres comenzaron en el 2025. El primero fue con el director de teatro Miguel Rubio, quien compartió temas de dirección y actuación; el segundo, con el muralista Elliot Túpac, quien abordó el muralismo popular urbano e, incluso, elaboró un mural en la esquina de la 2a. avenida y 10a. calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Según Toro, Karin Elmore representa el mejor exponente de danza contemporánea en Perú. "El objetivo (de traerla a Guatemala) es que transmita sus conocimientos y experiencia y, al mismo tiempo, familiarizar al medio de la danza con la actualidad del panorama de las artes escénicas”, agrega.

Los proyectos de Karin Elmore se han presentado en América y Europa, obteniendo diversos reconocimientos. (Foto Prensa Libre: Karin Elmore)

La artista peruana cerrará su visita este viernes 22 de mayo del 2026, de 17 a 19.30 horas, en el Centro Cultural de España (CCE), segundo nivel del Edificio Lux, zona 1, con una charla sobre “Multidisciplinariedad en el movimiento escénico”. La actividad será gratuita y estará abierta al público en general.

“Esos espacios son espacios de compartir y de aprender. Es muy interesante aprender de otras realidades, abrir los horizontes, aprender de otras perspectivas. Además, esto es siempre. Tengas la edad que tengas, siempre hay que tener curiosidad”, concluye Elmore.

Con una trayectoria de más de 40 años como bailarina, coreógrafa, artista investigadora y gestora cultural, Karin Elmore se ha presentado en museos, teatros y festivales de América y Europa. Tiene una maestría en Gestión Cultural, es docente universitaria en danza y artes escénicas, y forma parte del grupo de investigación ARTEA. Desde el 2015 dirige el Festival Internacional Indisciplinados. Sus obras han recorrido Europa y Sudamérica y han sido reconocidas en convocatorias como Iberescena, el Centro Cultural de España y la Fundación Prince Claus.