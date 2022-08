Por qué el precio del diésel sigue subiendo, a pesar de la baja del petróleo en el mercado internacional

Gasolina súper: Q35.47

Gasolina regular: Q34.22.

Diésel: pasó de Q34.41 a Q36.04.

Actualmente ya no se está aplicando el subsidio, pues venció el 4 de agosto pasado, y el nuevo aporte aprobado solo incluirá Q5 para el diésel, pero no ha cobrado vigencia. Las gasolinas ya no contarán con ese apoyo.

Supuestos motivos del encarecimiento

“El incremento en el diésel refleja el alza mundial por segunda semana consecutiva, pero no es influida por el precio del petróleo, sino por la capacidad de refinación y la demanda del producto. El diésel el combustible más sensible y el que nos tiene con mayor preocupación ahora. Esperamos que no continúe el incremento”, argumentó el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

El funcionario explicó que durante dos meses se ha visto una tendencia hacia la baja en el combustible en general. Sin embargo, esta semana se experimenta un incremento en el precio del petróleo motivado por noticias desalentadoras acerca de que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría recrudecer.

“Ambos países son importantes para el mercado de hidrocarburos en general, y si el conflicto no termina vamos a continuar viendo precios altos en Guatemala. Esa es una realidad aquí y en todo el mundo. Y el efecto internacional nos preocupa porque a finales de año, estos productos tienden a subir de precio”, añadió.

Consultados empresarios y analista del sector de hidrocarburos expusieron que históricamente, salvo algunas excepciones, las gasolinas han tenido precios más altos que el diésel, pero en esta ocasión es diferente.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), así como Fausto Velásquez, gerente de ventas de Unopetrol, y el consultor y exministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, coinciden en que el comportamiento actual no se deriva del nivel de producción ni del tema de precios del petróleo.

Según la información al respecto, las alzas en el diésel están influidas por factores como un aumento en la demanda y una limitación en la capacidad de refinación para ese combustible, la que no ha sido suficiente. También han analizado la posibilidad de la capacidad del transporte.

Velásquez dijo que a pesar de este comportamiento, el abastecimiento en el país es normal y se ha contado con un canal de suministro estable, pero en el mercado internacional, el precio del diésel se ha ido distanciando: los precios que se negociaba en las bolsas como el New York Mercantile Exchange ayer reportaban que las gasolinas estaban en US$2.79 por galón y el diésel en US$4, una diferencia de alrededor de US$1.20. Aunque no es el precio que se usa en Guatemala, puede servir para ver la tendencia, explicó.

Por otro lado, al inicio del año, el diésel es más barato, tendencia que varía a partir del tercer cuatrimestre, debido a una mayor demanda para la calefacción en el hemisferio norte, por la temporada de invierno.

Sin embargo, este año las alzas fueron más drásticas desde febrero por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que el primer país es un alto proveedor del diésel y de gas, suministro que se ha interrumpido por lo que en Europa han buscado abastecerse desde otros mercados, incluyendo en el área de la costa Golfo en América. Además, están almacenando reservas para el invierno ante la posibilidad de que no cuentan con gas ruso.

Otro factor es que luego de las caídas en la demanda en el 2020 por las restricciones en el primer año de la pandemia, la capacidad de refinamiento ya no se recuperó en su totalidad, lo que se considera preocupante para los próximos meses, cuando suba la demanda de combustibles por el invierno, a pesar de que en esas fechas, las refinerías cambian su estructura de operación disminuyendo la refinación de gasolinas y aumentando la de diésel.

“El crudo influye”

A criterio de Fernando Spross, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), lo que se observa es una correlación directa entre el precio internacional del petróleo con el del diésel, excepto en el mes de abril de este año, cuando el precio del crudo bajó el del diésel subió.

Aunque indicó que la escala es diferente, ya que el petróleo se negocia en dólares por barril el diésel, en dólares por galón.

A inicios de año se presentaban precios entre US$80 a US$100 por barril y hubo un repunte hasta U$160 y US$ 180, comentó Edgar Navarro, director del Administrador del Mercado Mayorista. En 2022, el precio promedio del diésel ha sido de US$137.48 por barril, aunque en enero 2022 se cotizaba en UD$99 aproximadamente. Al mes de agosto, éste asciende a US$132, con un crecimiento intermensual de 5%, mostrando el mayor incremento en marzo con un 29%, y una reducción de 16% en julio.

Al ser consultado el ministro Pimentel sobre la queja de ciudadanos debido a que no se reflejó una baja en los precios nacionales de los combustibles, aunque el del petróleo sí ha disminuido, el funcionario dijo creer que los automovilistas están percibiendo que esos productos ya no tienen subsidio.

Sin embargo, García Chiu mencionó que en Guatemala, se reflejan la bajas de los precios internacionales del petróleo y combustibles con mucho rezago, mientras que las alzas se manifiestan de forma inmediata. “En todo caso, los precios de todos los combustibles deberían estar más bajos”, afirmó.