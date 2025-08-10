¿Por qué México decidió fijar precios mínimos a la exportación de tomate y cuánto durará?

Comercio

¿Por qué México decidió fijar precios mínimos a la exportación de tomate y cuánto durará?

El Gobierno de México estableció disposiciones para que la industria ordene la venta al exterior de tomate fresco con precios mínimos.

Tebourba (Tunisia), 23/07/2025.- Tunisian farmers harvest tomatoes in a field in Tebourba, Tunisia, 23 July 2025. Agriculture plays an important role in the Tunisian economy. The agricultural sector contributes approximately 10% of the gross domestic product (GDP) and is significant for employment in rural areas. (Túnez) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

México publica un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen de ese país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

México fijó precios mínimos de exportación para el tomate fresco, medida que busca proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto para el consumo interno, tras la finalización, en julio del 2025, del Acuerdo de suspensión de la investigación antidumping en Estados Unidos, informaron este domingo fuentes oficiales.

Además, estableció disposiciones para que la industria ordene la exportación de tomate fresco con precios mínimos de exportación.

En un comunicado conjunto emitido este domingo, las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural indicaron que publicaron en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen mexicano.

Se determinó que el precio mínimo (en dólares por kilo) será: tomate cherry, US$1.70; tomate bola, US$0.95; con tallo, US$1.65; en racimo, US$1.70; tomate Roma (saladette), US$0.88, y tomate grape (uva), US$1.70.

Otras variedades —cocktail, campari, kumato, mini Roma, heirloom, pera, medley, San Marzano y otras— tendrán un precio de US$1.70.

El comunicado señaló que entre los puntos clave del acuerdo figura que este aplica únicamente a exportaciones definitivas. No busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector.

Además, los precios serán revisados anualmente o antes, si las condiciones del mercado lo requieren.

También señaló que los titulares de Economía y Agricultura de México, Marcelo Ebrard y Julio Berdegué, respectivamente, agradecieron el trabajo colaborativo entre productores y exportadores de tomate mexicano, presentes en todas las mesas de trabajo realizadas hasta concretar este acuerdo.

El pasado 14 de julio, el Gobierno de México manifestó su inconformidad con la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de reactivar una cuota compensatoria del 17.09% a las exportaciones mexicanas de tomate fresco, tras el retiro del Acuerdo de suspensión de la investigación antidumping vigente desde el 2019.

La nota indicó que, desde 1996, los productores estadounidenses han solicitado reiteradamente medidas antidumping contra el tomate mexicano, alegando competencia desleal.

La investigación ha sido suspendida en cinco ocasiones, la última en el 2019, pero el nuevo anuncio reactiva las cuotas, en un contexto en el que el Gobierno mexicano también negocia aranceles en acero, aluminio y el sector automotriz, de cara a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2026.

Además, Economía y Agricultura informaron que, durante los últimos tres meses, acompañaron a los productores nacionales en las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses, pero, a pesar de las “propuestas constructivas” y viables para alcanzar una solución, estas no fueron aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos, lo que México atribuyó a razones políticas más que comerciales.

México destacó la dependencia del mercado estadounidense del tomate mexicano, ya que, según datos oficiales, dos de cada tres tomates que se consumen en ese país son cultivados en México.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Agencia EFE Economía en Guatemala Exportación Producción de tomate en México Tomate 
