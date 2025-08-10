Un socavón en medio de la vía paraliza ruta hacia Petén

Sucesos

Un socavón en medio de la vía paraliza ruta hacia Petén

Hundimiento en plena carretera se produjo por el colapso de una tubería, informó Covial.

Covial ya trabaja en la reparación de la vía. (Foto: Covial)

Vecinos y conductores reportaron en horas de la madrugada un socavón en medio de la vía que paraliza por el momento el tránsito hacia Petén.

El hundimiento se registró en el km 281 de la CA-13, ruta hacia Petén, en San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que el socavón se produjo por el colapso de una tubería aledaña a la carretera.

Las unidades de emergencia ya reparan la vía; sin embargo, habrá que hacer estudios más profundos para dar una solución más efectiva, dijo a Prensa Libre y Guatevisión Luisiño Sánchez, encargado de Comunicación Social de esa dependencia.

Esta es una vía importante para el país, principalmente para el transporte pesado, por ser la conexión entre la Franja Transversal del Norte, Petén y Belice.

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

COVIAL Hundimiento Petén Tránsito 
