Presupuesto 2026: Sector justicia propone más fondos para ampliar cobertura, en medio de tensa sesión

En la jornada participaron delegados del Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad (CC), Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quienes presentaron a los diputados sus planes de ejecución y los rubros a financiarse para mejorar la atención a los usuarios del sistema.

Una de las coincidencias generalizadas fue la solicitud de ampliación de cobertura, inversión en la construcción de sedes departamentales, creación de centros de justicia e implementación de tecnología.

Los diputados que integran la sala legislativa solicitaron información adicional para completar los análisis de las propuestas.

Fiscalía solicita aumento de fondos

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de Q5 mil 245 millones para el presupuesto del 2026, monto que supera el vigente de Q3 mil 840 millones, lo que representa un incremento considerable.

La fiscal general, María Consuelo Porras, explicó a los diputados que los recursos estarán destinados principalmente a la construcción de un nuevo edificio (torre dos) en el complejo de Gerona, donde se instalarán fiscalías que actualmente operan en inmuebles arrendados. Según dijo, esto significará un ahorro a largo plazo.

Asimismo, se contempla la ampliación del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia, así como la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en atención a migrantes, hospitales públicos, casos de extorsión y delitos contra la vida y la integridad de las personas.

El destino de los recursos incluye la contratación de más personal, adquisición de vehículos y equipo para las fiscalías mencionadas.

Durante la audiencia, el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez preguntó sobre el saldo de caja disponible, el cual pasó de Q500 millones a Q900 millones entre el 2024 y el 2025. Ante esto, se acordó ampliar la información en una próxima sesión.

Representantes de la Corte de Constitucionalidad (CC) se presentan ante la Comisión de Finanzas para defender su presupuesto y solicitar más. (Foto Prensa Libre: Congreso)

IDPP y CC buscan más recursos

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) informó ante la Comisión de Finanzas que requiere un presupuesto de Q418.4 millones para el 2026. De ese total, Q367.7 millones corresponden al aporte institucional y Q50.7 millones provendrán de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Del monto planteado, unos Q375.5 millones se destinarán a funcionamiento y Q42.8 millones a inversión. Entre las acciones previstas figura la expansión de nuevas sedes, lo cual implicará un incremento de personal para su operación.

La Corte de Constitucionalidad (CC) solicitó Q278.5 millones para el próximo ejercicio fiscal, lo que representa un aumento de Q3.5 millones respecto del presupuesto vigente, de Q275 millones.

Los recursos estarán dirigidos al programa 11, denominado defensa del orden constitucional, que incluye la recepción, análisis y emisión de sentencias, así como el funcionamiento de la administración central.

En su turno, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) planteó un presupuesto de Q381 millones, de los cuales Q331 millones corresponden al aporte institucional y Q49 millones a un préstamo con el BCIE.