Qué pasa si solo se hace el pago mínimo de una tarjeta de crédito

Una tarjetahabiente guatemalteca relató a Prensa Libre que, tras quedarse sin empleo durante la pandemia, utilizó su tarjeta de crédito para cubrir sus gastos. Sin embargo, una deuda inicial de menos de Q5 mil se multiplicó en pocos meses y, al cabo de dos años, alcanzó casi Q100 mil. El principal detonante fue pagar únicamente el mínimo mes a mes, mientras los intereses seguían acumulándose.

Josué Arrecís, educador financiero de The Money Company, señala que la tarjeta de crédito no es el problema, sino la falta de educación financiera.

A continuación encontrará una explicación práctica para conocer mejor el uso de su tarjeta de crédito y cómo convertirla en su aliado.

Qué significa pagar solo la cuota mínima de una tarjeta de crédito

De acuerdo con Óscar Herrera, director del Departamento de Economía Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín, pagar únicamente la cuota mínima de una tarjeta de crédito implica abonar el monto más bajo que el banco exige para mantener la cuenta al día durante un período.

Este pago suele incluir:

Una pequeña parte del capital adeudado

Los intereses del mes

En algunos casos, comisiones o seguros

Aunque este pago evita caer en incumplimiento inmediato, no está diseñado para reducir de forma significativa la deuda total.

Por qué el pago mínimo no evita los recargos

Herrera explica que pagar el monto mínimo cumple funciones formales, pero no financieras. En concreto:

Evita caer en mora, por lo que no se aplican penalidades inmediatas.

Protege el historial crediticio, al impedir reportes negativos ante centrales de riesgo, en el caso de Guatemala mantiene su buen historial de crédito administrado por la Superintendencia de Bancos (SIB).

Mantiene activa la tarjeta, evitando bloqueos o gestiones de cobro temprano.

Gana tiempo, como medida temporal cuando no se puede pagar el total.

LECTURAS RELACIONADAS Cuál es su historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo e interpretarlo

Sin embargo, no liquida la deuda, por lo que los recargos continúan.

Cómo los intereses hacen crecer la deuda

Herrera explica que pagar solo el mínimo no evita los intereses porque la mayor parte del saldo queda pendiente. En la práctica:

Los intereses se calculan sobre el saldo no pagado.

Las tarjetas de crédito aplican interés compuesto, lo que acelera el crecimiento de la deuda.

Si existen extrafinanciamientos, los intereses también se aplican sobre estos montos.

El plazo real de pago se alarga, encareciendo el crédito total.

Algunos cargos administrativos continúan mientras exista saldo.

La tarjeta de crédito: aliada si se usa con educación financiera

Por su parte, Arrecís explica que, bien utilizada una tarjeta de crédito puede ser una aliada para construir patrimonio, como financiar una vivienda o un vehículo.

No obstante, advierte que gastar para aparentar o cubrir emergencias sin respaldo, como accidentes de tránsito sin seguro, puede generar problemas financieros, emocionales y psicológicos a largo plazo.

Ejemplo real de cómo se generan los recargos

Un tarjetahabiente relató a Prensa Libre que olvidó pagar el saldo de contado de su tarjeta de crédito, que ascendía a Q16 mil, y por error abonó Q15 mil 500.

En el siguiente estado de cuenta, el banco le cargó más de Q1 mil en intereses, los cuales no solo se calcularon sobre el saldo pendiente, sino también sobre un extrafinanciamiento vigente, lo que elevó de forma considerable el costo total de la deuda.

Pago de Contado en tarjeta de crédito

De acuerdo con una revisión realizada por Prensa Libre en entidades del sistema financiero guatemalteco, el monto que debe pagarse para evitar intereses y cargos adicionales se identifica generalmente como “pago de contado”.

Por ello, los tarjetahabientes deben verificar este rubro en su estado de cuenta y cubrirlo en su totalidad si desean no generar recargos y mantener un buen historial crediticio.

El pago de contado en las tarjetas de crédito en Guatemala corresponde al monto total que debe cancelarse antes de la fecha límite para evitar intereses, recargos y cargos adicionales. (Foto, captura de Pantalla)

Recomendación financiera responsable

Siempre que sea posible, pagar el total del saldo.

Si no se puede, pagar más del mínimo.

Usar el pago mínimo solo de forma excepcional.

Arrecís subraya que tener estudios universitarios no garantiza educación financiera y que esta debería enseñarse desde la niñez para evitar deudas impagables en la vida adulta.