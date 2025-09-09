¿Quiere cambiar su cita de visa americana? Conozca el límite de intentos, fechas clave y lo que puede modificar

economía

¿Quiere cambiar su cita de visa americana? Conozca el límite de intentos, fechas clave y lo que puede modificar

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala habilita nuevas fechas cada semana, lo que permite a los solicitantes reprogramar entrevistas y adelantar su cita para la visa estadounidense. Descubra aquí cómo hacerlo y cuáles son los requisitos.

|

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, donde cada semana se habilitan nuevas fechas para entrevistas y reprogramaciones en 2025.

El proceso de solicitud de visa en Guatemala exige escribir correctamente el formulario DS-160 y respetar el uso del recibo MRV al momento de reprogramar una cita en la Embajada de Estados Unidos. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó, desde enero del 2025, sobre nuevas disposiciones para la programación y reprogramación de citas de visa de no inmigrante, con el fin de atender la creciente demanda de solicitudes para viajes de turismo, negocios y estudios. 

De forma adicional, también se señaló que podrán habilitarse horarios extraordinarios conforme a la necesidad. 

Los solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos que ya tengan una cita asignada tendrán la opción de ingresar a su perfil en línea y seleccionar una fecha más cercana si se encuentra disponible.

LECTURAS RELACIONADAS

Ventanilla exprés del IGM en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde los guatemaltecos pueden extender la vigencia de su pasaporte vencido o con menos de seis meses de validez.

Pasaportes: Así puede renovarlo de forma exprés y gratuita en el Aeropuerto La Aurora

exoneración de entrevista para renovar visa estadounidense

Renovación de visa americana: quiénes podrán evitar la entrevista y quiénes ya no

Cita Visas B1/B2: Turismo y Negocio  

Para quienes tramitan la visa de turismo (B1/B2), la Embajada anunció que cada martes a las 9:00 a.m. se liberarán nuevas citas. 

Sin embargo, debido a la alta demanda, no todos los solicitantes conseguirán una reprogramación inmediata. 

La institución aclaró que quienes no logren un cupo podrán intentarlo nuevamente la semana siguiente, lo que convierte a este proceso en una oportunidad recurrente.

LECTURAS RELACIONADAS

visa americana

Solicitar visa estadounidense: Errores comunes que podrían hacerle perder la cita consular

Cuántos intentos tiene para cambiar la fecha de su cita 

El recibo de pago de la tarifa MRV (Visa de Lectura Mecánica) solo puede ser utilizado tres veces en el sistema de citas. 

Una vez alcanzado este límite, será necesario realizar un nuevo pago para continuar con el trámite. 

Dónde cambiar la fecha de la cita 

Los solicitantes que deseen reprogramar su entrevista deben hacerlo directamente en su Página de Resumen de Solicitantes, dentro del sistema oficial.

LECTURAS RELACIONADAS

visa americana

Solicitar visa estadounidense: Errores comunes que podrían hacerle perder la cita consular

Desde ahí podrán visualizar las fechas disponibles y confirmar una nueva cita. Recuerde que solo tiene tres intentos para modificar la fecha de su cita.

  1. Inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com/
  2. Haga clic en "Continuar".
  3. Haga clic en "Reprogramar cita" y seleccione una fecha y hora.

LECTURAS RELACIONADAS

Visa americana en Guatemala

Comprar en EE. UU. para revender puede costarle la visa, advierten autoridades

Datos que pueden modificarse 

El sistema permite actualizar en cualquier momento el correo electrónico y el número de teléfono

También se puede modificar una sola vez el número de pasaporte o el DS-160 después de haber efectuado el pago. 

Por el contrario, no se pueden cambiar los siguientes datos: 

  • Nombres y apellidos 
  • País emisor del pasaporte 
  • País de nacimiento 
  • Fecha de nacimiento 

Si existe algún error en otros campos, el solicitante deberá cancelar su cita para editar la información.

LECTURAS RELACIONADAS

Analistas recomendaron modular las expectativas sobre la generación de visas de trabajo agrícola temporal hacia Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Ariel Rivera)

Visa de trabajo para Estados Unidos: requisitos, tipos y cómo tramitarla

Importancia del formulario DS-160 

El número de confirmación del DS-160 registrado en el sistema de citas debe coincidir con el que emite el portal oficial ceac.state.gov.

Además, según las instrucciones del sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, las personas que soliciten una visa en cualquier sección consular deben presentar un número de confirmación de la Solicitud de Visa de No Inmigrante en Línea (DS-160) que coincida con el número de solicitud utilizado para programar su cita.

Quienes hayan ingresado un número de confirmación DS-160 incompleto, incorrecto o diferente en el sistema de citas para visas deben actualizarlo en el sistema de programación al menos tres días hábiles antes de su cita para la entrevista, sin necesidad de cancelarla. Quienes no cumplan con este requisito deberán reprogramar su cita y podrían tener que pagar nuevas tarifas de visa.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Cómo solicitar Visa americana Embajada de EE. UU. Embajada de EE. UU. en Guatemala Instituto Guatemalteco de Migración Pasaporte en Guatemala Solicitud de visa de Estados Unidos Visa Visa americana Visa de EE. UU. Visa de trabajo Visa Estados Unidos Visa estadounidense Visa para viajar a Estados Unidos Visas de EE. UU. Visas de trabajo Visas de viaje Visas EEUU Visas para EE. UU. Visas para viajar a EE. UU. 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS