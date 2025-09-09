¿Quiere cambiar su cita de visa americana? Conozca el límite de intentos, fechas clave y lo que puede modificar

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó, desde enero del 2025, sobre nuevas disposiciones para la programación y reprogramación de citas de visa de no inmigrante, con el fin de atender la creciente demanda de solicitudes para viajes de turismo, negocios y estudios.

De forma adicional, también se señaló que podrán habilitarse horarios extraordinarios conforme a la necesidad.

Los solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos que ya tengan una cita asignada tendrán la opción de ingresar a su perfil en línea y seleccionar una fecha más cercana si se encuentra disponible.

Cita Visas B1/B2: Turismo y Negocio

Para quienes tramitan la visa de turismo (B1/B2), la Embajada anunció que cada martes a las 9:00 a.m. se liberarán nuevas citas.

Sin embargo, debido a la alta demanda, no todos los solicitantes conseguirán una reprogramación inmediata.

La institución aclaró que quienes no logren un cupo podrán intentarlo nuevamente la semana siguiente, lo que convierte a este proceso en una oportunidad recurrente.

Cuántos intentos tiene para cambiar la fecha de su cita

El recibo de pago de la tarifa MRV (Visa de Lectura Mecánica) solo puede ser utilizado tres veces en el sistema de citas.

Una vez alcanzado este límite, será necesario realizar un nuevo pago para continuar con el trámite.

Dónde cambiar la fecha de la cita

Los solicitantes que deseen reprogramar su entrevista deben hacerlo directamente en su Página de Resumen de Solicitantes, dentro del sistema oficial.

Desde ahí podrán visualizar las fechas disponibles y confirmar una nueva cita. Recuerde que solo tiene tres intentos para modificar la fecha de su cita.

Inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com/ Haga clic en "Continuar". Haga clic en "Reprogramar cita" y seleccione una fecha y hora.

Datos que pueden modificarse

El sistema permite actualizar en cualquier momento el correo electrónico y el número de teléfono.

También se puede modificar una sola vez el número de pasaporte o el DS-160 después de haber efectuado el pago.

Por el contrario, no se pueden cambiar los siguientes datos:

Nombres y apellidos

País emisor del pasaporte

País de nacimiento

Fecha de nacimiento

Si existe algún error en otros campos, el solicitante deberá cancelar su cita para editar la información.

Importancia del formulario DS-160

El número de confirmación del DS-160 registrado en el sistema de citas debe coincidir con el que emite el portal oficial ceac.state.gov.

Además, según las instrucciones del sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, las personas que soliciten una visa en cualquier sección consular deben presentar un número de confirmación de la Solicitud de Visa de No Inmigrante en Línea (DS-160) que coincida con el número de solicitud utilizado para programar su cita.

Quienes hayan ingresado un número de confirmación DS-160 incompleto, incorrecto o diferente en el sistema de citas para visas deben actualizarlo en el sistema de programación al menos tres días hábiles antes de su cita para la entrevista, sin necesidad de cancelarla. Quienes no cumplan con este requisito deberán reprogramar su cita y podrían tener que pagar nuevas tarifas de visa.