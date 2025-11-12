Recaudación tributaria supera meta de octubre y dos impuestos la impulsaron

Los datos preliminares sobre la recaudación tributaria de enero a octubre indican un ingreso de Q95 mil 636.4 millones, cifra que supera la meta programada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con una ejecución del 102%.

La programación contemplaba que el recaudo a octubre se situara en Q93 mil 378.6 millones, pero el indicador aumentó en Q2 mil 257.8 millones.

Hasta octubre, la cobranza de impuestos destinados al funcionamiento del presupuesto público no presenta cambios sustanciales. El impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) sostienen la recaudación. En comercio exterior, hay un impacto de aproximadamente Q1 mil 200 millones, asociado al tipo de cambio y a la evolución del precio del petróleo.

Werner Ovalle, titular de la SAT, explicó que el Directorio aún no conoce las nuevas cifras de cierre de la recaudación, por lo que se mantiene lo establecido por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP), integrada por el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Esta comisión acordó en mayo pasado una meta de recaudación de Q109 mil 302 millones para el Gobierno Central y de Q108 mil 737 millones para el administrador tributario.

También indicó que se mantiene la meta de recaudación establecida en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, fijada en Q119 mil 762 millones.

En tanto, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República deberá emitir el dictamen del proyecto, en el que se confirmarán las cifras de ingresos para el siguiente año.