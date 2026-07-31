Renuncia la viceministra Valeria Prado y el Gabinete Económico suma su segunda baja en un mes

La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Valeria Prado Mancilla, oficializó su renuncia este 31 de julio y se hizo efectiva de inmediato, por lo que ahora se espera que el Organismo Ejecutivo nombre a la persona que ocupará el viceministerio.

Prado Mancilla asumió el cargo en abril de 2025, luego de la renuncia de Antonio José Romero Florián, quien dejó el puesto el 31 de marzo de ese año. Antes se desempeñó como viceministra de Asuntos Registrales.

Durante su gestión estuvo a cargo de la agenda de inversión y competencia del Mineco. En los últimos meses también dio seguimiento a las negociaciones entre Guatemala y Estados Unidos sobre distintos temas comerciales y de inversión. Además, integraba el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

Con esta renuncia, el Ministerio de Economía suma su segunda baja viceministerial en 2026. En marzo dejó el cargo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Héctor Marroquín Mora.

La salida de Prado Mancilla también representa el segundo relevo de alto nivel dentro del Gabinete Económico en el último mes, tras la renuncia de Víctor Hugo Ventura Ruiz al Ministerio de Energía y Minas.

Esta semana también se conoció la destitución de Luis Arturo Mérida Peralta como viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), otro movimiento dentro del Gabinete Económico.

Otro cargo que continúa vacante es el de director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), cuyo nombramiento sigue pendiente por parte de las autoridades.