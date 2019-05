Represalias de Trump por inmigración: sube 5% de aranceles a productos mexicanos

México advierte de que la decisión de Trump será desastrosa. (Foto Prensa Libre: AFP)

“El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN”, dijo Trump en un tuit. “Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán”, señaló.

El presidente indicó que “el arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en que los aranceles serán eliminados”.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Trump marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes si no cesa el flujo de migrantes irregulares desde México.

“Si la crisis (en la frontera) persiste, los aranceles subirán al 10% el 1 de julio de 2019. De manera similar, si México todavía no ha tomado acciones para reducir drásticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales cruzando su territorio hacia Estados Unidos, los aranceles aumentará al 15% el 1 de agosto de 2019, al 20% el 1 de septiembre y al 25% el 1 de octubre de 2019″, dijo.

Agregó que los gravámenes permanecerán en el 25% “a menos y hasta que México detenga sustancialmente el flujo ilegal de extranjeros que vienen a través de su territorio”.

No obstante, Trump señaló que si la crisis de migración ilegal “es aliviada” a través de medidas efectivas por parte de México los aranceles serán eliminados. Además, matizó que los trabajadores que lleguen de forma legal a EE. UU. podrán entrar en el país sin problema.

“Si México fracasa a la hora de actuar, los aranceles permanecerán en el máximo nivel y las compañías (estadounidenses) localizadas en México pueden empezar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes”, auguró el mandatario.

En ese sentido, subrayó que las empresas que se “reubiquen” en EE. UU. ni pagarán los aranceles ni se verán afectadas de ninguna manera.

En el comunicado, el mandatario afirmó que está actuando de acuerdo a las prerrogativas que tiene desde que firmó en febrero pasado una emergencia nacional ante la situación en la frontera sur del país.

Trump declaró la emergencia nacional para desviar fondos del Pentágono y del Tesoro para financiar un muro en la frontera con México, pero el viernes pasado un juez bloqueó temporalmente el desvío de ese dinero del Departamento de Defensa para erigir la valla fronteriza.

El anuncio de Trump se produce cuando está pendiente de ratificación el nuevo tratado comercial negociado con México y Canadá, bautizado como T-MEC, en los Parlamentos de los tres países.

Estados Unidos arrestó a 98 mil 977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, de los cuales 8.897 eran menores no acompañados, informó a comienzos de mayo la CBP.

Será desastroso

México calificó este jueves de “desastroso” el anuncio del presidente estadounidense.

Jesús Seade, vicecanciller para América del Norte y negociador comercial mexicano, se encontraba en una rueda de prensa para detallar el proceso de ratificación del renovado Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuando se conoció el amago que Trump lanzó en Twitter.

“Es algo desastroso, esa amenaza llevada a la acción sería gravísima (…). Si llegara a suceder debemos responder en forma enérgica”, dijo Seade, quien desde hace casi un año ha sido el principal negociador comercial ante Estados Unidos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Seade añadió que no hay justificación alguna para imponer aranceles al comercio por un tema de migración.

México tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial al ser destino de más de 80% de sus exportaciones, además de que comparten cerca de tres mil 200 kilómetros de una frontera porosa para el paso de migrantes y drogas desde el sur y de armas desde el norte.

“Lo correcto sería responder ojo por ojo pero eso es ir a la jungla (…) Tenemos que discutir con Estados Unidos y tenemos que ver entre nosotros cómo responder”, añadió el funcionario.

Desde octubre pasado, por México han pasado oleadas de migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos escapando de la violencia en sus países, lo que ha desatado el enojo de Trump que considera esto como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Trump ya había exigido a México detener la migración con amenazas como la de cerrar la frontera entre ambos países.

“Vamos a ver de qué se trata, no sabemos, no hemos tenido un primer contacto (…). No sabíamos que iba a venir”, añadió Seade.

Tras su llegada a la presidencia de México, en diciembre, el izquierdista López Obrador flexibilizó los controles migratorios, lo que multiplicó la masiva llegada de migrantes.

Según Trump, el miércoles se detuvo a un grupo récord de migrantes: mil 36 personas que cruzaron desde Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas.

