Sector privado y banca eligen a sus delegados para integrar la Junta Monetaria

La Superintendencia de Bancos (SIB) dio a conocer los resultados de la elección de los representantes de las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, así como de los bancos privados, para cubrir un periodo de un año.

De acuerdo con la información oficial, Luis Fernando Leal Toledo fue designado como miembro titular y Javier Ruiz Asmar, como suplente.

Por su parte, los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales eligieron a Luis Rolando Lara Grojec como titular y a Enrique Antonio José Rodríguez Mahr como suplente.

“El acto de elección de los miembros de la Junta Monetaria, titular y suplente, por parte de los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales, se llevó a cabo el día de hoy en las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y fue presidido por el superintendente de Bancos, licenciado Saulo De León Durán. La elección se realizó conforme al procedimiento establecido en los artículos 10 y 11 del reglamento antes citado”, indica un comunicado del ente supervisor del sistema bancario nacional.

El periodo comprenderá del 14 de enero del 2026 al 13 de enero del 2027, según el reporte oficial.

Además de estos dos sectores con representación, la JM está integrada por un representante del Congreso de la República —elegido en el pleno— y otro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU).

De oficio participan los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura.

La JM es presidida, por ley, por el presidente y el vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat).

Cambios en autoridades económicas en 2026

El 30 de septiembre del 2026 concluye el nombramiento de las actuales autoridades monetarias y de la Superintendencia de Bancos (SIB), al finalizar su mandato de cuatro años.

Una de las elecciones de segundo grado programadas para el próximo año en el área económica será la designación del nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat), quien, a su vez, preside la Junta Monetaria (JM), así como la elección del titular de la SIB.

El actual presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, y el de la SIB, Saulo De León Durán, concluirán su mandato el 30 de septiembre del 2026 a las 24 horas, por lo que comenzará un proceso de relevo a cargo del presidente Bernardo Arévalo.

La elección de la autoridad monetaria es considerada el cargo más importante del área económica en Guatemala, tanto por el manejo interno de la inflación como por su relevancia ante el sistema financiero nacional e internacional, según escribió el columnista José Molina Calderón.

Por ley, el mandatario deberá realizar en septiembre del 2026 la designación para el Banguat y la SIB. En el caso de la Superintendencia, la elección se hará a partir de una terna de profesionales.