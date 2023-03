SIB: La banca nacional no será afectada, de manera directa, por la suspensión de operaciones del Silicon Valley Bank

Como Superintendencia de Bancos tenemos la responsabilidad de supervisar el sistema financiero guatemalteco. Respecto de otros sistemas financieros como lo que está pasando en Estados Unidos, por los medios de comunicación nos hemos enterado de que el SVB fue intervenido después de que sus acciones se desplomaran en dos jornadas consecutivas debido a problemas financieros, y esto afectará al sector financiero fuera y dentro de Estados Unidos.

Las acciones del SVB, un banco enfocado principalmente en empresas emergentes tecnológicas y científicas, se hundieron el jueves un 60% y el viernes cayeron otro 68%, antes de que se suspendiese su cotización en la bolsa de valores. Posteriormente, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, donde se encuentra la sede del banco, tomó el control de la compañía, argumentando falta de liquidez e insolvencia, con el objetivo de proteger los depósitos asegurados por el Gobierno.

¿Qué efecto podría haber en Guatemala?

El sistema financiero guatemalteco actualmente no cotiza en bolsa y su exposición con la banca extranjera es por el lado de financiamientos recibidos a través líneas de crédito del exterior, las cuales equivalen únicamente al 10% del total de las fuentes de captación de recursos de los bancos guatemaltecos a nivel agregado, siendo la principal de esas fuentes los depósitos captados localmente.

Por otro lado, existe relación de los bancos locales con algunos bancos internacionales a través de servicios de corresponsalía bancaria, mediante las cuales se canalizan operaciones de comercio exterior y transferencias internacionales; sin embargo, a nivel del sistema bancario dichas relaciones están diversificadas en varios corresponsales y la entidad en cuestión (SVB) no forma parte de dichos acreedores y corresponsales.

En cuanto a la exposición de la banca guatemalteca en empresas del exterior, ya sea a través de otorgamiento de financiamientos o inversión en títulos valores, cabe indicar que, por el lado de financiamientos los préstamos otorgados a empresas del exterior, estos representan únicamente el 0.9% del total de la cartera y están colocados principalmente en los países de la región centroamericana.

En cuanto a las inversiones en títulos valores, cabe destacar en primer lugar que, de acuerdo con la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Artículo 45), a los bancos les está prohibido realizar operaciones que impliquen financiamiento para fines de especulación.

¿Hay bancos guatemaltecos que tienen relación con Silicon Valley Bank y Signature Bank?

La relación de la banca local con entidades financieras extranjeras puede darse principalmente por servicios de corresponsalía bancaria, así como por la contratación de líneas de crédito para que los bancos locales puedan obtener financiamiento del exterior. Al respecto, desde el punto de vista de estos dos tipos de operaciones, conforme información que remiten los bancos al ente supervisor, ninguno mantiene relaciones con Silicon Valley Bank y Signature Bank.

¿Puede haber algún contagio de esa situación (de SVB y Signature Bank) para los bancos guatemaltecos, cuál es la situación del sistema bancario guatemalteco para enfrentar posibles efectos y cómo podría enfrentar efectos más severos si la situación de quiebras del sistema bancario en Estados Unidos se amplía?

A la fecha, no se evidencia afectación en la banca guatemalteca de manera directa por la suspensión de operaciones de Silicon Valley Bank; sin embargo, es importante seguir de cerca este tema, especialmente por los posibles efectos que podrían observarse en las tasas de interés de los mercados internacionales y el desenvolvimiento de los principales bancos internacionales, con los que la banca local tiene relación de corresponsalía y de líneas de crédito, aunque como se indicó estas no son representativas respecto de las fuentes de fondeo.

“FMI: No hay ningún efecto para Guatemala”

María Oliva Armengol, jefa de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), abordó en conferencia de prensa la situación de los bancos de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank, y descartó algún efecto para Guatemala.

A la pregunta de ¿cómo se podrían ver afectadas las perspectivas económicas por el cierre de dos bancos regionales en Estados Unidos el fin de semana?, la funcionaria del organismo internacional respondió, que “Guatemala no está inmune a los eventos internacionales, pero el país tiene un largo historial en una economía resiliente, lo que ha demostrado con sus políticas prudenciales, su grado de resiliencia se ha mantenido”.

Los choques por el covid-19, proveyeron de pruebas que demostraron que Guatemala sigue adelante, y que esas coyunturas globales e internacionales.

En cuanto, al impacto de los eventos que pasan a EE. UU., y este banco SVB (Silicon Valley Bank), tomó a las autoridades norteamericanas con un poco por sorpresa, “pero creemos que, en Guatemala, el sistema financiero ha sido resistente, y es un sistema en la cual las autoridades siguen con las prácticas de supervisión sólidas, y que mantiene el sector funcionando bien. Es por eso por lo que en ese sentido creemos que no hay ningún efecto de contagio para Guatemala”.

“Realmente en este momento, no está en nuestro escenario, que la situación actual de estos bancos, puedan tener un efecto contagio en Guatemala en particular, y estamos monitoreando la situación detenidamente, y lo que hemos observado es una reacción muy ágil de parte de Estados Unidos, para poder manejar la situación, y que no se convierta en un contagio para los demás, “en estos momentos no consideramos riesgo para Guatemala, pero vamos a seguir monitoreando y siguiendo la situación”, apuntó.

