Superintendencia de Competencia: Carlos Ortiz responde a los cinco principales desafíos de la Sicom

Carlos Ortiz Ortiz, superintendente de Competencia, reconoció que los retos identificados por expertos para la puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Competencia (Sicom) son reales y aseguró que la institución trabaja para atenderlos antes del 9 de diciembre, cuando entrará en vigor la segunda fase de la Ley de Competencia.

Los desafíos “los estamos atendiendo de forma simultánea, con la prioridad y el sentido de urgencia que ameritan”, afirmó el funcionario.

Ortiz aseguró que la Superintendencia estará en condiciones de ejercer sus funciones a partir de esa fecha, con rigor técnico e independencia.

El superintendente explicó cómo se trabaja para afrontar cada uno de los cinco retos identificados por los especialistas.

1. Establecer la estructura institucional y poner en funcionamiento la entidad

Ortiz explicó que la estructura institucional se diseña a partir de los procesos que establece la Ley de Competencia, entre ellos el análisis de concentraciones económicas, la atención de denuncias, las investigaciones y la promoción de la competencia.

A partir de esos procesos se definen los puestos, perfiles y manuales de procedimientos, cada uno con responsables, plazos y pasos documentados.

El funcionario adelantó que el Directorio conocerá próximamente la propuesta de estructura institucional.

2. Contratar y capacitar personal especializado

Respecto de la contratación de personal especializado, Ortiz afirmó que el objetivo no es únicamente cubrir plazas, sino integrar equipos técnicos con las competencias necesarias para aplicar la ley.

Explicó que se buscan abogados y economistas con formación en derecho de la competencia, organización industrial y análisis de mercados.

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La integración de los equipos técnicos se efectuará conforme a la ley y a la normativa interna de la Superintendencia, con criterios de mérito y transparencia. Los procesos de contratación se darán a conocer oportunamente, agregó.

Asimismo, indicó que la capacitación será permanente y contará con el apoyo de autoridades de competencia de otros países y organismos internacionales.

“Desde el primer día exigiremos estándares de ética, confidencialidad y manejo de conflictos de interés”, expresó.

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3. Preparar a la institución para la segunda fase de la ley

Ante la pregunta de si la Superintendencia estará preparada para asumir sus funciones el próximo 9 de diciembre, Ortiz respondió: “Sí. Lo dije al asumir el cargo y lo reitero”.

El funcionario aseguró que, para esa fecha, la institución contará con los instrumentos normativos y los procedimientos necesarios para cumplir los mandatos establecidos en la Ley de Competencia.

Entre las funciones que deberá asumir figuran el análisis y la resolución de solicitudes de concentraciones económicas, la atención de denuncias y la investigación y sanción de prácticas anticompetitivas.

Ortiz explicó que se está dando prioridad a los procedimientos relacionados con las concentraciones económicas, debido a que su notificación será obligatoria desde el 9 de diciembre y la ley establece plazos cortos para resolverlas.

Finalmente, el superintendente consideró que, a medida que Guatemala cuente con mayor libre competencia, se generarán mejores condiciones para el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores guatemaltecos.

4. Superar diferencias internas y fortalecer la credibilidad institucional

Sobre el funcionamiento del Directorio y las diferencias de criterio que puedan surgir entre sus integrantes, Ortiz explicó que se trata de un órgano colegiado en el que la deliberación y la diversidad de opiniones son parte de su naturaleza.

A su juicio, lo importante es que las decisiones se adopten conforme a la ley y estén debidamente fundamentadas.

“Mi papel como Superintendente es presentarle propuestas técnicas, documentadas y oportunas, para que cuente con los insumos necesarios para decidir de manera informada en los asuntos que la Ley le asigna”, manifestó.

También aseguró que las deliberaciones del Directorio no deben detener el trabajo técnico de la institución. “La deliberación no detiene el trabajo técnico: la Superintendencia avanza en la preparación de los instrumentos para que el Directorio cuente con ellos a tiempo”, añadió.

5. Establecer reglas claras y generar certeza jurídica

El superintendente afirmó que establecer reglas claras y generar certeza jurídica es una de las prioridades de la institución.

Explicó que el reglamento de la Ley de Competencia ya contiene criterios orientadores sobre mercado relevante y posición de dominio, los cuales serán desarrollados mediante guías con metodologías concretas.

Según Ortiz, el trabajo técnico de estos instrumentos ya registra avances y se prevé que las guías estén listas para su aprobación antes del 9 de diciembre.

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La prioridad será la guía de notificación de concentraciones económicas, debido a que ese procedimiento será obligatorio a partir de esa fecha. Posteriormente, se avanzará con las guías sobre mercado relevante, posición de dominio y programas de cumplimiento.

“Una ley que se conoce se cumple mejor, y el cumplimiento preventivo es tan valioso como la sanción”, afirmó.

Ortiz fue elegido para el cargo, por mayoría en el Directorio, el 9 de octubre último, para completar el período del primer superintendente, Jorge Miguel Castillo, quien renunció este año. Su gestión finalizará el 12 de octubre del 2031.