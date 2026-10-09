Carlos Federico Ortiz Ortiz fue electo como nuevo superintendente de Competencia entre cuestionamientos

Carlos Federico Ortiz Ortiz fue electo este viernes 9 de octubre como superintendente de Competencia, por mayoría de votos del Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), durante una sesión marcada por cuestionamientos al proceso de elección.

La designación se efectuó en el segundo intento, luego de que la sesión convocada para el jueves 8 de octubre no pudiera llevarse a cabo debido a que se desintegró el quórum por el desacuerdo de uno de los directores.

Ortiz obtuvo 79.97 puntos en la evaluación de los seis aspirantes que integraron la nómina final, con lo cual se ubicó como el segundo candidato mejor calificado.

Los directores titulares Javier Bauer y Jorge Mario González votaron a favor de Ortiz. Con esos dos votos obtuvo la mayoría necesaria para su elección.

Ninguno de los otros aspirantes obtuvo votos.

Cuestionamientos al proceso

El director titular Edgar Guzmán no votó por ninguno de los candidatos y manifestó su desacuerdo con distintas etapas del proceso, entre ellas las convocatorias a las sesiones y las modificaciones de la agenda para efectuar la designación.

También cuestionó que no se hubiera llevado a cabo una deliberación sobre los perfiles de los aspirantes antes de proceder a la votación.

Por su parte, Luis Velázquez, director suplente, señaló que la falta de discusión sobre los perfiles debilita aún más a la institución y se aparta del espíritu de la ley.

Velázquez solicitó suspender la sesión, al considerar que no se habían definido el perfil requerido para ocupar el cargo de superintendente ni la metodología que se utilizaría para la elección.

En la sesión, los directores suplentes tuvieron voz, pero no voto.

Guzmán cuestiona elección y advierte de posibles impugnaciones

El director titular, Edgar Guzmán, cuestionó la elección del nuevo superintendente y manifestó que se abstuvo de votar al considerar que el proceso se efectuó sin deliberar sobre los perfiles de los aspirantes y sin contar con el respaldo legal, administrativo y financiero que, a su criterio, exigen la Ley Orgánica del Presupuesto y otras disposiciones aplicables. Advirtió de que estas circunstancias podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la estabilidad institucional.

Guzmán calificó la elección de "altamente cuestionada" y aclaró que sus objeciones no están dirigidas contra la persona designada, sino contra el procedimiento. Señaló que la votación se efectuó en menos de dos minutos, durante una sesión convocada originalmente para tratar otros asuntos, y que los directores Bauer y González incorporaron los puntos de elección y procedieron a votar sin discutir los perfiles.

También indicó que el cronograma no establecía una fecha específica para la elección y que no se revisaron las declaraciones juradas de intereses de los aspirantes. Por estas razones, decidió no votar por ninguno de los candidatos de la nómina final y sostuvo que debía garantizarse una evaluación objetiva y transparente, en respeto de los 39 profesionales que participaron en el proceso.

Guzmán también señaló que el nombramiento podría ser impugnado y cuestionó la resolución 55-2026, mediante la cual la mayoría del Directorio estableció que únicamente la resolución final de designación podía ser objeto de impugnación. A su juicio, esa restricción podría ser inconstitucional, pues considera que cualquier etapa del procedimiento administrativo puede cuestionarse mediante los mecanismos legales correspondientes.

El director advirtió de que los cuestionamientos podrían afectar la consolidación de la Sicom y el cumplimiento de sus objetivos, especialmente ante la proximidad del 9 de diciembre, fecha en la que la institución deberá estar preparada para atender concentraciones económicas, denuncias e investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas. "El país ha tenido muchísimas lecciones cuando se hacen nombramientos o designaciones sin acatar u observar lo que establece la ley", afirmó.