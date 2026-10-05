Esta es la nómina de seis finalistas para dirigir la Superintendencia de Competencia

Seis candidatos avanzan en el proceso para convertirse en el nuevo superintendente de Competencia, luego de que el directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) definiera la nómina de aspirantes con las mejores calificaciones derivado de las diferentes evaluaciones efectuadas.

El listado quedó integrado por los aspirantes que obtuvieron los seis mejores punteos en la fase de evaluación, que incluyó formación académica, conocimientos generales y experiencia en materia de competencia, experiencia laboral, plan de trabajo y examen de oposición.

Javier Bauer, presidente del directorio de la Sicom, informó que este lunes 5 de octubre recibieron las calificaciones del examen de oposición que el Centro de Competencia (Ceco) de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile, aplicó a los 33 aspirantes que avanzaron a la segunda fase del proceso.

A ese resultado se agregó la calificación ponderada otorgada por los tres directores titulares a cada aspirante, con lo cual se obtuvo la nota final y se integró la nómina.

Los seis candidatos

La nómina quedó conformada de la siguiente manera:

José Luis Gramajo de León, 81.33 puntos.

Carlos Federico Ortiz Ortiz, 79.97 puntos.

Julio Adrián Velásquez Aguilar, 74.87 puntos.

Geovani Javier Avendaño Maldonado, 73.30 puntos.

Armando Gabriel Pokus Yaquián, 71.97 puntos.

Alain Pierce Samayoa Chavarria, 71.83 puntos.

Bauer explicó que los aspirantes ya fueron notificados de que continúan en el proceso y fueron convocados para el miércoles 7 de octubre por la tarde.

Ese día deberán presentar su declaración de interés, según lo establecido en la ley, y participar en una nueva entrevista de 20 minutos con el directorio de la Sicom.

Así se obtuvo la calificación

Cada uno de los directores titulares calificó a los candidatos en los diferentes aspectos establecidos en la tabla de gradación, que sumaba la posibilidad de un máximo de 70 puntos.

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Posteriormente, se efectuó una ponderación de esas calificaciones y al resultado se sumó la nota del examen de oposición, que tenía un valor máximo de 30 puntos. De esa forma se obtuvo el punteo final utilizado para seleccionar a los seis nominados.

Nómina de los seis candidatos a Superintendente de Competencia aprobada el 5 de octubre del 2026 por el Directorio de Sicom. (Foto, Prensa Libre: @guatevisible).

Elección tras renuncia del primer superintendente

El proceso para elegir al nuevo superintendente comenzó después de la renuncia de José Miguel Castillo, quien había sido nombrado como el primer superintendente de Competencia.

Castillo ocupaba el cargo desde octubre del 2025 y presentó su renuncia en marzo pasado, la cual fue aceptada en julio.

La designación del nuevo funcionario se produce, además, mientras la institución se prepara para uno de sus primeros retos: el 9 de diciembre entrará en vigor la segunda parte de la Ley de Competencia, relacionada con la investigación y sanción de casos en esta materia.