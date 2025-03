Surge polémica entre la Municipalidad de Quetzaltenango y el Inde por cobro de suministro de energía

El desacuerdo se deriva de un ajuste al alza de la tarifa que se estipuló que se aplicaría de forma gradual cada trimestre, según lo establece el contrato para compra de potencia y energía eléctrica para cubrir la demanda de los usuarios de la tarifa social y tarifa no social de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), licitado en el 2019 y que entró en vigor en el 2020.

El ajuste de la tarifa ha sido necesario porque, según el Inde explicó en su oportunidad, la EEMQ pagaba por debajo de los precios de mercado, porque se basaba en contratos antiguos.

Amílcar Rivas, gerente general de la Municipalidad de Quetzaltenango, explicó que la comuna presentó un amparo para detener ese incremento gradual, que en el contrato se denomina laminado, ya que a la municipalidad el Inde le aplica un aumento gradual cada trimestre, mientras que al usuario se le aplica anualmente.

Ese aspecto no es sostenible porque cada vez más, se reduce la brecha entre el ingreso derivado del pago del usuario respecto de los egresos que tiene la EEMQ por el pago del suministro de electricidad, se argumentó.

Rivas refiere que mientras que a la EEMQ el Inde le aplica incremento trimestral de 3 centavos de quetzal por kilovatio hora, es decir de un aumento de 12 centavos al año, la distribuidora solo le aplica al usuario final un incremento de 5 centavos de quetzal de forma anual.

El funcionario explicó que, en el 2019, la empresa pagaba por el suministro de 45 megavatios, alrededor de Q10 millones mensuales, luego en el 2020 inició el contrato con sus incrementos graduales, y al 2025 la factura es de casi el doble, por Q20.6 millones mensuales por el mismo volumen.

Lo lógico hubiera sido que el incremento gradual se dejara de igual forma para ambos, de manera anual, por ejemplo, mencionó.

“El incremento que ha recibido la empresa eléctrica es demasiado grosero” argumentó Rivas y por ello, solicitaron con el amparo que se suspendiera de forma definitiva el aumento trimestral del precio de venta y que se deje el precio de la tarifa que se tiene a la presente fecha.

El amparo fue presentado en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil Mercantil y Familia de Quetzaltenango, la cual resolvió con amparo provisional el 13 de marzo del 2025.

En las tarifas, en el 2020 el usuario pagaba Q0.49 por kilovatio hora en la tarifa social y en la actualidad Q0.82 el kilovatio hora, es decir Q0.33 centavos más. En la tarifa no social en el 2019 pagaba Q0.56, en el 2020 pasó a Q0.65 y al 2025 va por Q1.10 , agregó.

El Inde en desacuerdo con el amparo

Inde expuso, en un comunicado la noche del 20 de marzo del 2025, que la licitación adjudicada fue aprobada por el Concejo Municipal en 2019 y que derivado de ello se suscribieron los contratos de suministro de energía a tarifa social y a tarifa no social para el plazo del 2020 al 2027.

El Instituto agrega que conforme a las regulaciones nacionales las tarifas se ajustan de forma trimestral y que en el contrato que suscribió la comuna Quetzaltenango se convino ese mismo procedimiento.

Sin embargo, se pronunció en contra de la postura asumida por EEMQ y la municipalidad argumentando que estas pretenden, por medio de un amparo, dejar de cumplir con esas obligaciones que contrajeron, lo cual, indica, provoca un grave riesgo para la certeza jurídica, si establece el precedente que cualquier persona o entidad puede recurrir al amparo para alterar un contrato. El Inde califica el amparo como frívolo y notoriamente improcedente.

La entidad critica que las autoridades de Quetzaltenango “aducen el riesgo de quiebra de la EEMQ, pero es riesgo que ocasionan los funcionarios municipales que rehúsan cumplir con los contratos suscritos y con las normas que regulan el sector eléctrico”.

Deuda histórica aún está pendiente

Mientras el Inde insiste que la EEMQ y la municipalidad de Quetzaltenango le mantienen una deuda de Q1 mil 700 millones de suministros anteriores al 2020, Rivas refiere que la comuna no reconoce esa deuda la cual, indica, no ha podido ser justificada con comprobantes contables, y que se les quiere cobrar, aunque el contrato no tenía plazo de finalización, además que para saldarla necesitarían quintuplicar la tarifa que cobran al usuario.

El contrato de 1978, cuando se demandaban 8 megavatios, establecía una tarifa, pero el Inde ha argumentado desde el 2009, que por el resto de megavatios que se proveían según fue creciendo la demanda de electricidad, se debía pagar el precio de mercado.

además,de, que genera el 15% del total nacional participó, a pesar de la millonaria deuda municipal, para no dejar a Quetzaltenango sin servicio”, añadió la entidad, señalando además que al no serle pagada la deuda se deja de invertir para llevar el suministro de energía en el país a los 400 mil hogares que hacen falta.

Pendiente recurso de apelación

El Inde agrega que tres ocasiones, una en el 2020 y dos en el 2024, se ordena a la municipalidad incluir en su presupuesto anual de ingresos y egresos la asignación de recursos para el pago de la deuda. Sin embargo, a la fecha no ha sido atendida dicha orden judicial.

Según el Inde el pago que se adeuda la municipalidad de Quetzaltenango asciende a Q1 mil 689 millones 178 mil 361.59.

En enero del 2025 el Inde solicitó al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Quetzaltenango, que se apruebe el proyecto de liquidación, de la deuda, en febrero, el juzgado aprueba el proyecto de liquidación, por la cantidad de Q 698 millones 231 mil 166.56. Sin embargo, tanto el INDE como la Municipalidad de Quetzaltenango, presentaron recurso de apelación, añadió el instituto.