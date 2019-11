Trump dice que México y Canadá podrían irse del T-MEC y culpa a los demócratas

El T-MEC y otras iniciativas legislativas “están muertos en el agua a causa de los demócratas” escribió Trump a través de Twitter.

El presidente Donald Trump afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está “muerto en el agua”, en referencia a que no ve intención de los legisladores demócratas para ponerlo a votación en la Cámara de Representantes.

El T-MEC y otras iniciativas legislativas “están muertos en el agua a causa de los demócratas” escribió Trump a través de Twitter.

De acuerdo con El Economista, en otro tuit, publicado este lunes, Trump dijo que el apoyo para el impeachment está cayendo “como una roca”, a niveles de 20% en “algunas encuestas”.

Nancy Pelosi, Adam Schiff, AOC and the rest of the Democrats are not getting important legislation done, hence, the Do Nothing Democrats. USMCA, National Defense Authorization Act, Gun Safety, Prescription Drug Prices, & Infrastructure are dead in the water because of the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019