Trump pide la renuncia del CEO del fabricante de chips Intel por tener “vínculos” con China

Economía

Trump pide la renuncia del CEO del fabricante de chips Intel por tener “vínculos” con China

Según el presidente Donald Trump, Lip-Bu Tan tendría vínculos con empresas chinas.

|

El presidente Donald Trump pidió este 7 de agosto la renuncia del CEO de Intel por supuestos vínculos con empresas chinas. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente Donald Trump pidió este 7 de agosto la renuncia del CEO de Intel por supuestos vínculos con empresas chinas. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente Donald Trump exigió el jueves que el nuevo director del fabricante de semicondictores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renuncie “inmediatamente“, después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.

“El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema,” publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el senador Tom Cotton informara que envió una carta a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas.

Según informes, Tan “controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China“, escribió Cotton en su carta, cuya copia publicó en su sitio web.

EN ESTE MOMENTO

Héctor Flores, gerente de Emetra, muestra la lista de puntos de la capital afectados por la descompostura de 10 tráileres. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Emetra analiza denunciar supuesto complot por fallas mecánicas de transporte pesado en puntos estratégicos de la ciudad

Carlos Mendoza Segeplan caso Red Quijivix

CGC audita desde julio el programa de becas del gobierno de Bernardo Arévalo

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, “se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias”.

Y Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de la empresa Intel, que atravesaba dificultades por su rezago en la inteligencia artificial (IA), y anunció despidos cuando los aranceles y las restricciones a la exportación de la Casa Blanca enturbiaron el mercado.

Con larga trayectoria en el sector tecnológico, y cuarto director de Intel en un periodo de siete años, ha afirmado que “no será fácil” superar los retos a los que se enfrenta la compañía.

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su éxito se ha visto eclipsado por las potencias asiáticas TSMC y Samsung, que dominan el negocio de semiconductores fabricados por encargo.

La empresa también se vio sorprendida con el surgimiento de Nvidia como el principal proveedor mundial de chips de IA.

El nicho de mercado de Intel ha sido el de los chips utilizados en procesos informáticos tradicionales, que han sido progresivamente desplazados por la revolución de la IA.

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

China Donald Trump Intel Inteligencia artificial Semiconductores 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre