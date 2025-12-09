A disfrutar experiencias memorables alrededor del mundo

Jorge Méndez, Mayra Rosales y Cinthya Vargas, fueron los afortunadas al seguir al pie de la letra la mecánica de la promoción, que era inscribirse en https://fanaticos.bi.com.gt/, seleccionar su destino y utilizar su tarjeta de crédito o débito Bi Mastercard; y, por cada consumo mínimo de Q250 obtenían un sello en su "Pasaporte Fanáticos" para obtener más oportunidades de ganar.

Cada premio fue diseñado para que el ganador y su acompañante vivan experiencias únicas culturales y gastronómicas durante cinco días y cuatro noches. La fecha de cada viaje será definida próximamente.

"Con Fanáticos Bi Pasiones 2025, demostramos nuestro compromiso de ofrecer beneficios exclusivos y experiencias memorables a nuestros clientes. Celebramos su fidelidad y acompañamos sus pasiones, brindándoles oportunidades para disfrutar momentos especiales", expresó Willi Reyes, vocero de Tarjetas Bi.

Los premios

Jorge Méndez, irá a Barcelona, España en un tour privado por la Sagrada Familia, Barrio Gótico y La Pedrera; clase de paella, recorrido por el Mercado de La Boquería, cena degustación en restaurante con estrellas Michelin y tour gastronómico por restaurantes emblemáticos.

Mayra Rosales, eligió Santorini, Grecia, estará 5 días y 4 noches, crucero privado al atardecer, clase privada de cocina griega, visitas guiadas, traslados y seguro de viaje incluidos. 5 días y 4 noches, crucero privado al atardecer, clase privada de cocina griega, visitas guiadas, traslados y seguro de viaje incluidos.

Cinthya Vargas, viajará a París, Francia, tendrá una visita privada al Museo Louvre, cena en restaurante sobre la Torre Eiffel, tour guiado por la ciudad, cena-show en cabaret, entre otras experiencias.

Mediante esta iniciativa, Banco Industrial y Mastercard no solo reconocen la preferencia de sus clientes, sino que también promueven el uso responsable de sus productos financieros, incentivando buenas prácticas de consumo que pueden traducirse en recompensas de alto valor.