Vida Empresarial
Acerca al occidente con un portafolio con lo último en movilidad
Continental Motores inauguró su nueva agencia en Centro Comercial Interplaza Chimaltenango, como parte de la estrategia de expansión de la compañía, orientada a acercar su propuesta comercial y de servicio a más guatemaltecos, en una zona con alto dinamismo económico y comercial.
Con esta nueva sede, la empresa busca brindar una experiencia más cercana, conveniente y respaldada para quienes buscan opciones de movilidad personal, familiar y de trabajo. Dando a los visitantes de forma más directa el portafolio de pickups JIM, camiones JMT, SUVs Bestune y vehículos eléctricos Leapmotor.
La oferta responde a distintos perfiles y necesidades del mercado, desde soluciones para trabajo y productividad, hasta propuestas enfocadas en tecnología, comodidad e innovación.
“Esta apertura representa un paso importante para continuar creciendo como marca, acercándonos más a nuestros clientes y llevando nuestra propuesta de valor a una zona estratégica del país. Para nosotros, estar presentes en Chimaltenango significa generar mayor cercanía, respaldo y oportunidades para quienes buscan un vehículo confiable para su día a día o para el trabajo”, indicó Edson Gaitán, Gerente de Marca Pickups JIM / Camiones JMT para Guatemala.
La nueva apertura también refuerza el compromiso de Continental Motores con el desarrollo de su red comercial, apostando por puntos de atención que faciliten el acceso a sus marcas y fortalezcan la relación con los clientes en el interior del país.
Con esta inauguración, la compañía continúa consolidando su presencia territorial y su visión de crecimiento, en línea con una estrategia que prioriza cercanía, respaldo y atención especializada.