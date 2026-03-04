Acerca al occidente con un portafolio con lo último en movilidad

Con esta nueva sede, la empresa busca brindar una experiencia más cercana, conveniente y respaldada para quienes buscan opciones de movilidad personal, familiar y de trabajo. Dando a los visitantes de forma más directa el portafolio de pickups JIM, camiones JMT, SUVs Bestune y vehículos eléctricos Leapmotor.

La oferta responde a distintos perfiles y necesidades del mercado, desde soluciones para trabajo y productividad, hasta propuestas enfocadas en tecnología, comodidad e innovación.

“Esta apertura representa un paso importante para continuar creciendo como marca, acercándonos más a nuestros clientes y llevando nuestra propuesta de valor a una zona estratégica del país. Para nosotros, estar presentes en Chimaltenango significa generar mayor cercanía, respaldo y oportunidades para quienes buscan un vehículo confiable para su día a día o para el trabajo”, indicó Edson Gaitán, Gerente de Marca Pickups JIM / Camiones JMT para Guatemala.

La nueva apertura también refuerza el compromiso de Continental Motores con el desarrollo de su red comercial, apostando por puntos de atención que faciliten el acceso a sus marcas y fortalezcan la relación con los clientes en el interior del país.

Con esta inauguración, la compañía continúa consolidando su presencia territorial y su visión de crecimiento, en línea con una estrategia que prioriza cercanía, respaldo y atención especializada.