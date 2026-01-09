Año Nuevo inicia estrenando carro nuevo

“Por segundo año consecutivo realizamos esta campaña donde se entregaron cinco SUV en conjunto a Pinturas Corona y Canella. Desde septiembre comenzó esta promoción, donde, por la compra de pintura recibían cupones y el 22 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para que fuera el regalo de navidad perfecto”, expresó Luis De Sousa, Gerente General de EPA

Cada uno de estos autos representa el resultado de la participación, la confianza y la preferencia de los clientes que día a día eligen a estas empresas para transformar sus hogares y proyectos personales.

Ese esfuerzo se traduce en nuevas oportunidades y en el inicio de una nueva etapa sobre ruedas. Los afortunados ganadores son:

Tienda Rambla Zona 10: Edwin Natanael García López

Tienda Portales Zona 17: José Raúl Reyes Reyes

Tienda Plaza Madero Roosevelt: Olga González Solares

Tienda El Tinajón en Quetzaltenango: Karen Isabel Aguilar López

Tienda San José Pinula: Víctor Adolfo Moralez Muxin

“Desde hace 10 años que venimos a Guatemala hemos trabajado para transformar casas en verdaderos hogares, la emoción que vimos en cada uno de los ganadores demuestra que vamos por el camino correcto”, agregó De Souza.

Por su parte, Pinturas Corona celebró el impacto positivo de esta promoción, resaltando su compromiso de seguir llevando color, bienestar y soluciones de alto desempeño a los hogares guatemaltecos.

“Creemos que cada espacio tiene el poder de transformar la vida de las personas. Hoy celebramos junto a los ganadores el privilegio de poder sumar alegría y nuevos comienzos a través de esta campaña, llevando color a los hogares y, en esta ocasión, un auto nuevo a cinco familias”, comentó el Ingeniero Ariel Koll-Nescher, presidente ejecutivo de Grupo Solid.

Con el cierre de Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella, las empresas reafirman su compromiso de seguir innovando y creando promociones que conecten de forma auténtica con los consumidores, fortaleciendo los lazos con la comunidad guatemalteca y celebrando la confianza que depositan en ellas cada día.

“Ser parte de esta campaña nos permite estar cerca de los guatemaltecos en momentos que generan alegría y recuerdos duraderos. Creemos en las alianzas que aportan valor real y que premian la preferencia de nuestros consumidores. Nos emociona saber que hoy cinco familias inician un nuevo camino gracias a esta experiencia compartida”, finalizó Rocío Román, Gerente de Mercadeo de Canella.