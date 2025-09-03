Apoyan a familias con un enfoque principal en el binomio madre-hijo

Esta nueva fase involucrará a 150 nuevas familias en el mismo municipio, con el objetivo de replicar la adopción de buenas prácticas en más comunidades y de continuar priorizando la higiene y nutrición, bajo la misma línea estratégica.

En la primera fase, iniciada en 2022, las comunidades impactadas redujeron el índice de desnutrición crónica infantil en -1.2%, gracias a la metodología implementada por United Way Guatemala. El proyecto benefició a más de 450 niños y sus madres, así como a 150 familias, quienes fueron acompañados durante sus primeros 1,000 días de vida a través de formación y adopción de nuevos conocimientos.

Se produjeron más de 90 mil libras de alimentos en huertos familiares de alta producción; se entregaron de 126 mil tiempos de comida; y se consumieron 3.2 millones de litros de agua purificada por medio de filtros, garantizando una mejor calidad de vida en cada hogar.

“Para BAM, estos proyectos son muy emotivos, porque nos permiten visibilizar cambios y hacer realidad nuestro propósito. Hemos podido acompañar a nuestros pequeños durante 3 años y verlos crecer con los recursos necesarios. Priorizar su desarrollo y el cuidado de su salud nos llena de alegría. Aún falta mucho por hacer, y es por esto que hemos decidido continuar apoyando la nutrición de la primera infancia para cambiar nuestro futuro”, expresó Carlos Prado, gerente de Marca en BAM.

Bajo la línea del acompañamiento, la formación a las madres, la entrega de insumos con capacitaciones, la adaptación de las metodologías al contexto cultural, los grupos de autogestión y el involucramiento a los lideres comunitarios y autoridades locales continúan siendo la guía para fortalecer a las nuevas 150 familias.

BAM, con el objetivo de continuar promoviendo desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, anuncia el cierre de la primera fase y la apertura de una nueva etapa que impulsa la integración de hábitos saludables y sostenibles.