Avances alcanzados bajo los pilares de valor económico, social y ambiental

"En BAC creemos que la prosperidad de Guatemala se construye generando valor de manera integral: impulsando el crecimiento económico, promoviendo el bienestar de las personas y contribuyendo al cuidado del planeta. Los resultados de 2025 reflejan cómo nuestro enfoque de Triple Valor nos permite crear oportunidades para las familias, pymes y empresas, para acompañar el desarrollo sostenible del país. Seguiremos reimaginando la banca para generar prosperidad para todos los guatemaltecos y la región”, destacó Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

Al cierre de 2025, a nivel regional la organización alcanzó una cartera de crédito de USD$28.4 mil millones, depósitos por USD$30.2 mil millones y más de 3.4 millones de clientes digitales activos. Además, el 96% de las transacciones monetarias se realizaron a través de canales remotos, reflejando la acelerada adopción digital de sus clientes.

La relevancia de BAC en la economía regional también se refleja en su ecosistema de medios de pago, por el que transita el equivalente al 53% del PIB de Centroamérica y Panamá, fortaleciendo la actividad comercial y el desarrollo económico de la región.

Durante 2025, BAC fortaleció a más de 56,900 empresarios y emprendedores y capacitó a más de 53,500 pymes a través de programas especializados, espacios de formación y plataformas de desarrollo empresarial.

El banco también mantuvo una participación activa en sectores estratégicos como el turismo, otorgando USD$6.1 millones en microcréditos y USD$6.5 millones en créditos Pyme para establecimientos turísticos. La actividad comercial vinculada a este sector alcanzó una facturación superior a USD$2,259 millones, impulsada por más de 10 mil comercios afiliados activos.

Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Como parte de su apuesta por las finanzas sostenibles, BAC realizó emisiones de Bonos Sostenibles BAC+ por USD$140 millones, recursos destinados a financiar iniciativas con impacto ambiental y social positivo. Asimismo, su cartera empresarial ambiental alcanzó USD$413.5 millones, equivalente al 16.18% de la cartera empresarial total.

Generando valor para el planeta: impacto ambiental

En materia ambiental, BAC Guatemala obtuvo por segundo año consecutivo el reconocimiento de Carbono Positivo, compensando la totalidad de su huella de carbono mediante créditos generados en el país. Además, logró reducir sus emisiones de carbono en 2.51%, disminuir su consumo de agua en 5.49% y gestionar de manera responsable sus residuos, de los cuales el 95% fue reciclado, reutilizado o aprovechado.

Los proyectos financiados desde su portafolio verde permitieron evitar o reducir más de 151 mil toneladas de CO₂, generar 459 mil MWh de energía renovable y contribuir al suministro de más de 44 millones de metros cúbicos de agua potable, evidenciando el impacto tangible de las finanzas sostenibles en el desarrollo del país.

Prosperidad que se expande: impacto social

El compromiso de BAC con la inclusión y la educación se tradujo en resultados concretos para miles de guatemaltecos. Durante 2025, más de 249 mil personas participaron en programas de educación financiera y digital, mientras que 38,700 mujeres empresarias fortalecieron sus capacidades a través de iniciativas de formación, networking y acceso a oportunidades de crecimiento.

Adicionalmente, la plataforma solidaria Yo Me Uno canalizó más de USD$209 mil en donaciones y reunió a más de 40 organizaciones sociales y fundaciones, ampliando su impacto en las comunidades. A ello se sumó la labor de más de 600 voluntarios BAC, quienes participaron en iniciativas ambientales, sociales y profesionales a lo largo del año.