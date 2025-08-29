Avances históricos en la lucha contra la desnutrición

El programa que inició actividades con una inversión de USD$15 millones, cuenta con dos Campamentos de Nutrimóviles, estructuras móviles fabricadas en España que llevan atención primaria en salud y nutrición a las comunidades más alejadas. Cada unidad integra todo lo necesario para ofrecer consultas de salud primaria y atención nutricional a mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y niños menores de cinco años; cada campamento cuenta con capacidad para atender hasta 50 pacientes diariamente.

Además, el proyecto incluye una escuela agrícola que impulsa la productividad y el emprendimiento local, un centro de desarrollo infantil temprano para formar a las madres, y un centro de manufactura orientado a fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades y mejorar sus condiciones de vida.

Desde 2023, estos campamentos operan en Huehuetenango en La Libertad, Cuilco y La Democracia (Región 1) y Santa Eulalia y San Pedro Soloma (Región 2), donde se ha implementado un protocolo integral que aborda las causas biológicas, económicas y ambientales de la desnutrición infantil.

Los Campamentos de Nutrimóviles, además, poseen instalaciones de hospedaje para todos los miembros del equipo de Guatemaltecos por la Nutrición, ofreciéndoles todas las comodidades para vivir.

“Desde 1990, Castillo Hermanos ha dedicado importantes esfuerzos a erradicar la desnutrición infantil. Con Guatemaltecos por la Nutrición decidimos dar un nuevo enfoque: holístico, replicable, sostenible y auditable. Por lo que el programa cuenta con la auditoría de la Dra. Sophia Aguirre de La Universidad Católica de América en Washington DC. Los resultados demuestran que los Guatemaltecos, sí podemos hacer proyectos de nivel mundial”, afirmó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.”

El estudio confirma mejoras históricas:

La desnutrición aguda en niños menores de cinco años se redujo del 6% a solo 0.38% en las comunidades tratadas.

La desnutrición crónica bajó hasta en 17 puntos porcentuales, gracias a un aumento promedio de 0.69 desviaciones estándar en el indicador talla/edad.

Más del 70% de las madres reportan crecimiento infantil normal de sus hijos.

Las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76% cuando accedieron a los servicios de los Campamentos de Nutrimóviles.

El consumo nutricional por hogar aumentó en 17% y se incrementó el acceso a alimentos, ahorro comunitario y proyectos productivos.

Estos resultados colocan al programa por encima de los estándares globales. Según el informe “Joint Child Malnutrition Estimates 2023” de UNICEF/OMS/World Bank, la tasa media de reducción anual del retraso en crecimiento infantil a nivel global fue de 1.65% entre 2012 y 2022. Para cumplir la meta mundial de reducir esta prevalencia en 13.5% para 2030, se requiere una tasa de al menos 6.08% anual.

“Los resultados no son solo estadísticas: reflejan una transformación profunda y sostenible en la forma en que miles de familias viven, se alimentan y construyen comunidad. En Castillo Hermanos nos mueve la responsabilidad de generar un impacto positivo en la sociedad, impulsando el desarrollo social, económico y ambiental. Porque más que una empresa, somos un legado que evoluciona con el tiempo, con la mirada siempre puesta en el futuro y en las personas que lo construyen”, comentó José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

Estos logros son fruto de la esencia de Guatemaltecos por la Nutrición, concebido como una estrategia integral, comunitaria y multidimensional. El programa aborda de manera simultánea los determinantes biológicos, ambientales y económicos de la desnutrición. Sus ejes de acción incluyen el acceso a servicios de salud y agua segura, la promoción de prácticas de higiene y alimentación saludable, así como la generación de ingresos para las familias. Todo ello se implementa con un enfoque directo en las personas, hogares y comunidades, impulsando cambios de comportamiento sostenibles y asegurando la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones.