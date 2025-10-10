Celebra con un tradicional fiambre la unión familiar

Las fiestas de fin de año ya dieron inicio en Walmart Centroamérica, ofreciendo un surtido amplio con variedad de productos de abarrotes y consumo, incluyendo vegetales enlatados, atunes y sardinas, aceites, vinagres, servilletas y más, con más de 15 marcas nacionales e importadas y más de 120 artículos disponibles en todos sus formatos. Los clientes también podrán aprovechar descuentos de 15% a 30% en tiendas físicas y promociones exclusivas en línea.

Además, Walmart ofrece su tradicional fiambre preparado rojo y blanco de la marca Express con embutidos Perry, disponible en presentaciones de granel, 1 libra y 2 libras, desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre, en todos los formatos de Walmart y Supermercados Paiz.

“El fiambre es una tradición que se prepara con cariño y se comparte en familia. En Walmart nos aseguramos de que nuestros clientes encuentren todo lo necesario en un solo lugar, con variedad, calidad y precios bajos, para que esta celebración sea especial”, indicó Rodrigo Argueta, Gerente Senior de Categoría Proteínas e Industria de Walmart Centroamérica.

Para hacer de esta temporada una experiencia completa, Walmart llevará a cabo activaciones especiales en todos sus formatos. En Walmart, los clientes podrán participar en el Fiambretón, girando una ruleta digital para ganar utensilios de cocina y otros premios. En Supermercados Paiz, recibirán un Pyrex de regalo por la compra de productos seleccionados. En Maxi Despensa, disfrutarán de la Lotería del Sabor, una divertida lotería chapina con premios inmediatos.

“En Walmart creemos que el fiambre no es solo un platillo: es una tradición que une a las familias guatemaltecas en torno a la cocina, los recuerdos y los sabores que han pasado de generación en generación. Queremos acompañar a nuestros clientes en cada paso de esta celebración, ofreciéndoles los mejores productos y una experiencia de compra que va más allá de lo habitual”, comentó Marcela Flores, Gerente de Planeación y Estrategia de Walmart Connect.

Durante todo el mes de octubre, Walmart invita a las familias guatemaltecas a visitar sus tiendas favoritas, vivir la tradición del fiambre y disfrutar de una experiencia pensada para celebrar lo que realmente importa: la unión familiar, la tradición y los sabores que conectan a cada guatemalteco.