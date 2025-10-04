Celebran 20 años de éxito en Guatemala con sus clientes

La celebración de sus 20 años de presencia, crecimiento e impacto económico y social en Guatemala, junto a sus clientes, viene acompañado de exclusivos beneficios para agradecer la confianza y fidelidad de quienes han sido parte fundamental durante su trayectoria en Guatemala.

“En el marco de nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes: seguir mejorando su experiencia de compra, ahorrándoles tiempo y dinero para que puedan vivir mejor. Celebramos este nuevo año junto a ellos con una campaña especial de aniversario, llena de precios bajos, premios, rebajas exclusivas y sorpresas pensadas para agradecer su preferencia y fidelidad”, manifestó Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart.

La campaña incluye descuentos de hasta un 25% en mercancía general (productos seleccionados) y textiles (ropa para niños, bebés, caballeros en categorías específicas (no aplican productos de temporada de Navidad y Halloween, ni productos en liquidación). En abarrotes y artículos de consumo el porcentaje será mayor a 25%. En electrónica, superan el 10%, con rebajas quincenales que brindarán ahorros significativos para el hogar. El portafolio de perecederos garantiza frescura, variedad y descuentos superiores al 25% para todos los clientes.

Además, quienes utilicen tarjetas de crédito de la marca Walmart para realizar sus compras en cualquiera de las tiendas de los diferentes formatos de Walmart en Guatemala: Walmart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa Familiar podrán acceder a premios y beneficios exclusivos incluyendo 100 carretas surtidas con diferentes productos y valorados hasta en Q3 mil cada una.

“Los clientes pueden realizar sus compras en cuotas, con financiamiento de hasta 18 meses utilizando la tarjeta de la marca Walmart, y participar automáticamente por una de estas carretas. Quienes elijan financiar sus compras a 18 meses obtienen una cuota gratis. Todas las compras en línea (e-com) realizadas con la tarjeta Walmart acumulan doble acción”, aseguró Ramírez.

La campaña, que aplica para las 276 tiendas en Guatemala, reúne alternativas en diferentes departamentos para que los clientes encuentren en un solo lugar todo lo que necesitan para su hogar, con precios bajos y una experiencia omnicanal cómoda y eficiente.