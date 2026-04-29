Celebran 50 años de solidez, innovación y servicio en Guatemala

La historia inicia en 1976 como Banco Internacional (hoy InterBanco), cuando un grupo de visionarios decide confiar en el país y en su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social, con una convicción clara, de crear una banca sólida, moderna y cercana, comprometida con la visión empresarial de los guatemaltecos.

A lo largo de cinco décadas, InterBanco ha acompañado a Guatemala en distintos ciclos económicos, procesos de cambio regulatorio y entornos desafiantes, manteniendo una posición institucional firme y consistente. Su actuación se ha guiado por valores fundamentales que han definido su identidad: cercanía, solidez, ejemplaridad y decisión.

“El desarrollo de InterBanco ha estado sustentado en una estrategia de crecimiento de largo plazo, basada en un compromiso permanente con Guatemala y en una gestión responsable del riesgo bajo un sólido gobierno corporativo. Este enfoque ha permitido consolidar una institución financieramente robusta, estable y en continua evolución, cuya fortaleza se refleja en su consistencia operativa, en la confianza de sus clientes y en su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo”, comentó José Antonio Corrales, presidente de la Junta Directiva.

InterBanco reconoce a su Consejo de Administración, colaboradores, clientes, aliados estratégicos y accionistas, como piezas clave indispensables para haber alcanzado, hasta el día de hoy, un valioso posicionamiento en el mercado guatemalteco, una excelente reputación institucional y un desempeño que ha consolidado resultados notables.

“Este crecimiento ha estado acompañado de una gestión responsable del riesgo, lo que nos ha permitido, incluso con una expansión significativa del crédito, reducir el índice de morosidad y mantener uno de los niveles de cobertura más sólidos del sistema. Este enfoque confirma la solidez del modelo y la administración cuidadosa de los recursos que nos han sido confiados”, afirmó Jorge Luis Cabrera, Gerente General.

El enfoque del banco se sostiene sobre tres pilares fundamentales: un servicio personalizado y cercano, la innovación como motor de transformación y el talento humano como eje central del desempeño organizacional. Como parte de esta visión, la institución continúa fortaleciendo su propuesta digital, incluyendo el lanzamiento de una nueva versión de su aplicación móvil, orientada a ofrecer mayor valor, funcionalidad y accesibilidad a sus clientes.

Existe un claro y sólido compromiso institucional de continuar acompañando el crecimiento de personas y empresas en Guatemala y consolidarnos como un aliado estratégico del desarrollo productivo del país, con una visión de crecimiento sostenible, responsable y de impacto positivo.

En los próximos meses, InterBanco dará alcance a su celebración, visitando cada región de Guatemala, con el objetivo de alzar copas para celebrar y agradecer a todos aquellos clientes y amigos, persona y empresas, que han confiado y adoptado las distintas e innovadoras soluciones que hoy fortalecen su desempeño financiero.