Celebran 78 años de ser el banco donde depositan su confianza

En este nuevo aniversario, el Grupo Financiero renueva su promesa de "Donde Guatemala deposita su confianza", reafirmando su compromiso de seguir construyendo un futuro en el que la confianza continúe siendo el motor que impulsa su historia y evolución; con el desarrollo de productos financieros innovadores y el impulso de iniciativas que promuevan la sostenibilidad.

“Ser el banco donde Guatemala deposita su confianza no es solo un lema, es una responsabilidad que vivimos día a día. Agradecemos profundamente a nuestros clientes, colaboradores y socios por permitirnos ser parte de su historia. Estamos comprometidos con seguir innovando y creciendo junto a este país al que tanto amamos”, manifestó Mario Granai Fernández, presidente del Grupo Financiero G&T Continental.

La historia del Grupo se remonta a 1947 con la fundación de la Aseguradora G&T, pionera en ofrecer pólizas propias en el país. En 1962 se creó Banco Granai & Townson, con un enfoque en ahorro y financiamiento de vivienda, y en 1990 surgió Banco Continental, consolidando una propuesta innovadora para los clientes. La fusión de estas entidades en el año 2000 dio origen al Grupo Financiero G&T Continental.

La transformación digital del banco inició en 2018 con el lanzamiento de GTCApp, su primera aplicación de banca digital centrada en la atención al cliente. Desde entonces, ha incorporado tecnología sin contacto, billeteras electrónicas, agencias digitales y herramientas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia. Todo esto con un propósito claro: llevar el banco más cerca de la vida de las personas, adaptándose a sus necesidades y ofreciendo experiencias simples, confiables y únicas.

“Estos 78 años reflejan el trabajo de un equipo comprometido y la fidelidad de nuestros clientes. Miramos hacia el futuro con optimismo, seguros de que nuestra solidez, agilidad y vocación de servicio nos permitirán seguir siendo el aliado que acompaña los sueños y proyectos de los guatemaltecos”, expresó Enrique Rodríguez Mahr, CEO del Grupo Financiero G&T Continental.

El Grupo también ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión financiera, promoviendo el acceso a servicios bancarios para poblaciones tradicionalmente excluidas, fomentando la educación financiera y apoyando activamente a mujeres y emprendedores. Como institución 100% guatemalteca, se enorgullece de contribuir al desarrollo económico del país. “Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos siendo ese aliado que acompaña sus sueños y bienestar, con innovación, compromiso y el respaldo de una institución que pone a las personas en el centro de todo”, concluyó Mario Granai.