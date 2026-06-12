Celebran al campeón nacional de futbol

CSD Municipal es uno de los equipos de Liga Nacional que es patrocinado por la entidad bancaria desde hace más de 20 años, y con el cual, han realizado varias promociones y lanzado varios productos en apoyo y agradecimiento a las familias que han crecido celebrado sus triunfos y con las generaciones que aprendieron a querer los colores rojo y azul desde niños.

En el evento estuvieron presentes, la junta directiva completa del club escarlata, presidida por Gerardo Villa, su director técnico Mario Acevedo y los jugadores José Carlos Martínez, Rudy Muñoz, Kenderson Navarro y David Aldana; quienes recibieron una plaqueta conmemorativa.

“Es un verdadero honor recibirlos en su casa, en BANRURAL llevamos en nuestra esencia una convicción, apoyar al deporte, es seguir construyendo desarrollo a Guatemala, por eso, con mucho orgullo acompañamos al futbol guatemalteco. Esta noche celebramos 90 años de historia que se ha construido con pasión, identidad y con el respaldo de generaciones enteras que ha hecho de Municipal mucho más que un equipo, un símbolo nacional”, comentó Juan Luis Fonseca, Gerente general de BANRURAL.

A esta celebración se le suma la conquista del título 33 de la Liga Nacional, con lo cual se consolidan como el club con más títulos del futbol guatemalteco, una marca que refleja su grandeza, su constancia y su entrega.

“Que lindo poder celebrar entre dos grandes de Guatemala, porque BANRURAL es el más grande del país y en el futbol nacional. Celebremos con nuestros amigos, el queridísimo patrocinador, que con el paso del tiempo va creciendo esta excelente y exitosa sociedad”, manifestó Gerardo Villa.

Para BANRURAL es un orgullo que durante 20 años el equipo más querido y ganador del futbol de Guatemala lleve su nombre en la camisola y lo luzcan en todo el país, Centroamérica, Norteamérica y por todo el mundo. Y que más allá de la cancha, planifica, que tiene trabajos en sus bases, hace obra social, aporta mucho al país y que ayudan al desarrollo del mismo.