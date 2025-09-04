Combustibles de la más alta calidad que lo llenan de premios

La promoción estará vigente hasta el 05 de octubre de 2025 en las más de 100 estaciones del país. El sorteo de los pick up y motocicletas será el 17 de octubre de 2025.

La tecnología automotriz de alto rendimiento se combina con los combustibles de la más alta calidad. La dinámica para participar es sencilla, por cada de Q200 o más en compra de cualquier combustible Uno con Dynamax Plus, el cliente tendrá una oportunidad para ganar, y recibirá doble oportunidad si la compra es de Super con Dynamax Plus, luego registra su factura por WhatsApp al 2285-1461 y listo.

Adicionalmente, también se tendrá la oportunidad de ganar alguno de los premios instantáneos de Q50 en combustible, el cual puede ser canjeado inmediatamente en cualquiera de las Gasolineras que se muestran en siguiente listado uno.com.gt/estaciones; así como kits de lubricantes.

El sorteo se realizará el viernes 17 de octubre del 2,025, en las oficinas de UNO Guatemala, los ganadores serán contactados el día del sorteo. Gasolineras UNO, está comprometida con brindar el mejor servicio y combustibles de la más alta calidad con su aditivo Dynamax Plus e invitan a todos sus clientes a llenar su tanque, participar y tener la oportunidad de ganar uno de estos increíbles premios.