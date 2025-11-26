Con luces, música, desfile y magia inauguran la temporada navideña

La apertura navideña marca el inicio de una época especial para las familias, y año con año, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) continúa siendo el lugar donde las familias encuentran un espacio para compartir, disfrutar y crear recuerdos memorables. Para más información de las actividades, puedes visitar las redes sociales de IRTRA.

Desde el mediodía, las familias guatemaltecas se hicieron presentes en el parque, adentrándose en una atmósfera lleno de color, encanto y espíritu festivo; le show de inauguración inicio a las 6:00 de la tarde y de inmediato transportó al público a un viaje lleno de fantasía y emociones, así mismo.

“Cada navidad que se vive en los parques de IRTRA revive los recuerdos de nuestra infancia, de esos días llenos de ilusión y risas que hoy muchos padres reviven con sus hijos. Sentir la alegría de las familias guatemaltecas nos impulsa a seguir soñando y compartir la Felicidar. IRTRA además de celebrar la navidad, celebra la historia y el corazón de cada uno de los visitantes”, expresó Don Ricardo Castillo, presidente de la Junta Directiva de IRTRA.

El espectáculo finalizó con el conteo regresivo para iluminar todo el parque con miles de luces, seguido del desfile con duendes, cascanueces, payasos, bandas y los personajes icónicos de IRTRA recorrieron cada rincón de este, culminando en un show de juegos artificiales impresionante.

Durante todo diciembre, IRTRA se enorgullece en anunciar a los visitantes una agenda de actividades variadas, entre ellas villancicos infantiles, presentaciones de Bossa Christmas, concierto de Jazz, show de nieve, entre otras.

Así mismo, el 29 de noviembre, el Parque de Diversiones Xetulul en Retalhuleu, también hará una gran inauguración navideña en Plaza Chapina, celebrando la apertura navideña con actividades especiales y momentos llenos de alegría, con desfile, cantantes, retablos, posada y show de luces al cierre del parque.