Cooperando con el sueño de triunfar de los guatemaltecos

Esta estrategia de remesas acerca corazones y permite que el esfuerzo de quienes migran se traduzca en bienestar para sus seres queridos. Cada mes, Cooperativas MICOOPE recibe más de 80 mil remesas que representan Q400 millones, de los cuales el 25% (Q100 millones) son de sus servicio de "remesa dirigida", que consiste en que los asociados beneficiarios reciben su remesa directamente en su cuenta Ahorro Disponible que genera una tasa de interés preferencial y les da acceso a otros productos como tarjeta de débito, Micoope en línea, seguros, préstamos y otros.

Cada remesa recibida por sus asociados no solo representa un apoyo económico, sino que también incluye dos grandes beneficios comoacceso a telellamadas médicas ilimitadas para familiares en Estados Unidos y Guatemala; y asistencia completa en la repatriación de un familiar que fallezca en Estados Unidos.

Cooperativas MICOOPE contribuye significativamente a la vida financiera y emprendedora de los guatemaltecos mediante sus programas de educación. Hasta la fecha 270 mil niños y jóvenes han sido atendidos a través del programa WACHALAL. Además, 14 mil personas han recibido educación cooperativa y financiera mediante el programa HUELLAS.

Asimismo, más de 10 mil mujeres han participado en el programa FLORECE, y más de 3,500 personas se han beneficiado de los programas EMPRENDIMIENTO YEMPRESARIALIDAD. Además, 1,000 personas han sido capacitadas en comercio electrónico, y más de 800 negocios están comercializando sus productos en la plataforma MIMARKET.

Hace más de 65 años, Cooperativas MICOOPE surgió no por grandes capitales, sino por el deseo colectivo de cambiar el destino de las comunidades de toda la República. Desde entonces, han sido un faro de esperanza, ofreciendo un respaldo tangible a las familias que enfrentan la adversidad.

A lo largo de su historia, han crecido y evolucionado, unificando sus identidades bajo la marca MICOOPE en 2008. Hoy, representan confianza y familia para más de 2.9 millones de guatemaltecos, con más de 1,000 puntos de servicio en todo el país. Con una solo misión, brindar dignidad, accesibilidad y oportunidades a quienes más lo necesitan.