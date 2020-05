Corazones Solidarios realiza segunda entrega de víveres a personas de la economía informal

Adolfo Paiz, de Avícolas Unidas, entrega una bolsa de víveres a una persona de la economía informal. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza

Esta semana se realizó la segunda entrega de víveres en el municipio de Santa Catarina Pinula. Una a una fueron llegando las personas que ya habían sido evaluadas por parte del Comité de Emergencia de Rotario.

“Yo vendo tostadas y atoles, pero por la situación no hay dinero para salir a vender. Miro que todo se va empeorando, pero hay personas y empresas buenas que han iniciado a ayudarnos para alimentar a nuestros hijos y que ellos puedan comer bien, a pesar de la situación que vivimos en el país. Que Dios los guarde a ustedes que salen a la calle a entregar esta ayuda”, comentó Mónica Isabel Arévalo.

Satisfacción y un nudo en la garganta dijo un beneficiado que sentía de la alegría al recibir una bolsa con víveres, con la cual podrá alimentarse por tres semanas. “Es como un salvavidas ante las dificultades que han tenido por no poder salir a ofrecer sus productos”, expresó alguien más.

“Cuando me toca salir a la calle por alguna necesidad lo hago con ropa sencilla, y cuando regreso a mi casa me cambio afuera y me aseo, y hasta después dejo que mis hijos me toquen para evitar contagiarnos”, comentó Arévalo una de las personas beneficiadas del Carmen, Santa Catarina Pinula.

“Es parte de nuestra labor social como empresa, tratamos de hacerlo todos los años, de una u otra forma buscamos ayudar al más necesitado. El objetivo es poder ayudar a la gente que se quedó sin trabajo, como las personas de la economía informal. Nosotros, como empresa, tenemos destinado un presupuesto para ayudar este tipo de actividades”, destacó Adolfo Paiz, de Avícolas Unidas.

La campaña Corazones Solidarios continuará con la entrega de estos víveres en el interior del país. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Banco Industrial, Anavi, Mister Huevo, Hospital Ángeles, Seguros Universales y JC Niemann.