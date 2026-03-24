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El ciclismo de ruta un estilo de vida saludable
Más de 900 ciclistas recorrieron el país, desde San Lucas hasta El Paredón en una jornada que consolidó el crecimiento del ciclismo en ruta en Guatemala, en el evento el Gran Fondo Guatemala edición Guate – Paredón, impulsado por BAC, donde participó el destacado ciclista colombiano Rigo Urán.
El evento deportivo tuvo como objetivo fortalecer el ciclismo de ruta en el país, conectando la Ciudad de Guatemala con El Paredón a través de dos recorridos: Fondo (150 kilómetros) y Semi Fondo (94 kilómetros).
BAC participó como patrocinador de esta iniciativa, acompañando experiencias que fomentan disciplina, superación personal y conexión entre comunidades. Los tarjetahabientes BAC accedieron a un 10% de descuento en su inscripción, con la opción de realizar su pago mediante Cuotas BAC, facilitando el acceso a este tipo de eventos deportivos.
“En BAC entendemos el deporte como un espacio que transforma, une y construye comunidad e impulsa la movilidad sostenible. El Gran Fondo Guatemala en su edición Guate – Paredón con Rigo, nos permite acompañar a nuestros clientes en experiencias que trascienden lo financiero y generan impacto positivo en las personas y en el país”, expresó Juan Maldonado, vicepresidente de Gobierno y Relaciones Corporativas de BAC Guatemala.
La ruta del Fondo partió desde San Lucas y recorrió el Libramiento de Chimaltenango, El Tejar, RN14, Masagua y el Cruce de los Cocos, hasta llegar a la meta en Playa 14, en El Paredón. El Semi Fondo inició en Ciudad Vieja y se incorporó al mismo trayecto. Durante el recorrido, los participantes contaron con puntos de hidratación, abastecimiento, asistencia médica y apoyo mecánico. Al cruzar la meta, recibieron la medalla oficial del evento y participaron en la rifa de diversos premios.
Previo a la carrera, se llevó a cabo la Expo oficial en el Centro Comercial Los Próceres, un espacio que fungió como punto de encuentro para la comunidad ciclista. En este evento se entregó a los participantes un kit oficial que incluyó maillot, licra, mangas, playera, gorra, número oficial y chip.
Los primeros 300 inscritos recibieron el maillot oficial de “Go, Rigo, Go”. Además, participaron en un conversatorio con Rigo, donde compartió su experiencia en el mundo ciclístico; desde su participación en grandes vueltas, pódium del Tour de Francia, Giro de Italia y su logro como sub campeón olímpico.
Este evento fue posible gracias al patrocinio de BAC y marcas participantes como Tropigas, Herbalife, Garmin, KTM, GAS GAS, Xiaomi, Playa 14, Nissan, Aldona, OS Printing & Design, Geely, Bicimania, Gasolineras Don Arturo, Elektra, y Proceres.