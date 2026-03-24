El ciclismo de ruta un estilo de vida saludable

El evento deportivo tuvo como objetivo fortalecer el ciclismo de ruta en el país, conectando la Ciudad de Guatemala con El Paredón a través de dos recorridos: Fondo (150 kilómetros) y Semi Fondo (94 kilómetros).

BAC participó como patrocinador de esta iniciativa, acompañando experiencias que fomentan disciplina, superación personal y conexión entre comunidades. Los tarjetahabientes BAC accedieron a un 10% de descuento en su inscripción, con la opción de realizar su pago mediante Cuotas BAC, facilitando el acceso a este tipo de eventos deportivos.

“En BAC entendemos el deporte como un espacio que transforma, une y construye comunidad e impulsa la movilidad sostenible. El Gran Fondo Guatemala en su edición Guate – Paredón con Rigo, nos permite acompañar a nuestros clientes en experiencias que trascienden lo financiero y generan impacto positivo en las personas y en el país”, expresó Juan Maldonado, vicepresidente de Gobierno y Relaciones Corporativas de BAC Guatemala.

La ruta del Fondo partió desde San Lucas y recorrió el Libramiento de Chimaltenango, El Tejar, RN14, Masagua y el Cruce de los Cocos, hasta llegar a la meta en Playa 14, en El Paredón. El Semi Fondo inició en Ciudad Vieja y se incorporó al mismo trayecto. Durante el recorrido, los participantes contaron con puntos de hidratación, abastecimiento, asistencia médica y apoyo mecánico. Al cruzar la meta, recibieron la medalla oficial del evento y participaron en la rifa de diversos premios.

Previo a la carrera, se llevó a cabo la Expo oficial en el Centro Comercial Los Próceres, un espacio que fungió como punto de encuentro para la comunidad ciclista. En este evento se entregó a los participantes un kit oficial que incluyó maillot, licra, mangas, playera, gorra, número oficial y chip.

Los primeros 300 inscritos recibieron el maillot oficial de “Go, Rigo, Go”. Además, participaron en un conversatorio con Rigo, donde compartió su experiencia en el mundo ciclístico; desde su participación en grandes vueltas, pódium del Tour de Francia, Giro de Italia y su logro como sub campeón olímpico.

Este evento fue posible gracias al patrocinio de BAC y marcas participantes como Tropigas, Herbalife, Garmin, KTM, GAS GAS, Xiaomi, Playa 14, Nissan, Aldona, OS Printing & Design, Geely, Bicimania, Gasolineras Don Arturo, Elektra, y Proceres.